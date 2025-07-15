في أوزنجول التركية.. أم تواجه أسراب النحل بالأواني لإنقاذ أطفالها - فيديو

تدخل خبير النحل مراد شاهين، وتمكّن من جمع النحل بكيس خاص بعد أن ارتدى الزي المناسب، موضحًا أن السرب يعود لما يُعرف بـ"فرخ النحل"، الذي يهاجر لتأسيس مستعمرة جديدة، لكنه أحيانًا يخطئ في اختيار الموقع.
لحسن الحظ، لم تُسجّل إصابات، رغم أن النحل قد يصبح عدوانيًا عند شعوره بالخطر، وقد تُسبب لسعاته حساسية لدى بعض الأشخاص.
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