في أوزنجول التركية.. أم تواجه أسراب النحل بالأواني لإنقاذ أطفالها - فيديو

الوكيل الإخباري- فوجئت عائلة في منطقة أوزنجول التركية باقتحام أسراب نحل لمدخل منزلها، مما أثار ذعر الأم وأطفالها. وبحسّ أمومي سريع، استخدمت الأم أواني المطبخ لطرد النحل وحماية أبنائها.

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تدخل خبير النحل مراد شاهين، وتمكّن من جمع النحل بكيس خاص بعد أن ارتدى الزي المناسب، موضحًا أن السرب يعود لما يُعرف بـ"فرخ النحل"، الذي يهاجر لتأسيس مستعمرة جديدة، لكنه أحيانًا يخطئ في اختيار الموقع.



لحسن الحظ، لم تُسجّل إصابات، رغم أن النحل قد يصبح عدوانيًا عند شعوره بالخطر، وقد تُسبب لسعاته حساسية لدى بعض الأشخاص.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl mevkiinde yaşanan olayda yüzlerce arı bir evin girişini adeta istila etti. Arıların kümelendiği bölgeye gelen arıcılıkla uğraşan vatandaş yardıma geldi. Olay yerine arıcılık kıyafetleriyle gelen vatandaş, arı kolonisinin bir poşet… pic.twitter.com/rLT4zvXA4d July 14, 2025