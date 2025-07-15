الثلاثاء 2025-07-15 12:09 م
 

في أوزنجول التركية.. أم تواجه أسراب النحل بالأواني لإنقاذ أطفالها - فيديو

غعاته
تعبيرية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 09:10 ص

الوكيل الإخباري-   فوجئت عائلة في منطقة أوزنجول التركية باقتحام أسراب نحل لمدخل منزلها، مما أثار ذعر الأم وأطفالها. وبحسّ أمومي سريع، استخدمت الأم أواني المطبخ لطرد النحل وحماية أبنائها.

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تدخل خبير النحل مراد شاهين، وتمكّن من جمع النحل بكيس خاص بعد أن ارتدى الزي المناسب، موضحًا أن السرب يعود لما يُعرف بـ"فرخ النحل"، الذي يهاجر لتأسيس مستعمرة جديدة، لكنه أحيانًا يخطئ في اختيار الموقع.


لحسن الحظ، لم تُسجّل إصابات، رغم أن النحل قد يصبح عدوانيًا عند شعوره بالخطر، وقد تُسبب لسعاته حساسية لدى بعض الأشخاص.

 

 

ارم نيوز 

 
 
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