الثلاثاء 2026-01-13 02:38 م

في الأجواء الثلجية والمنخفضات القوية: دليل الملابس الآمنة داخل البيت وخارجه

للل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 13-01-2026 11:58 ص

الوكيل الإخباري-   في أوقات المنخفضات الجوية القوية وتساقط الثلوج، لا يقتصر الأمان على البقاء في المنازل، بل يشمل اختيار الملابس المناسبة التي تحافظ على حرارة الجسم وتحمي من البرد والرياح والرطوبة.

اضافة اعلان


داخل المنزل:
ينصح بارتداء ملابس داخلية قطنية أو صوفية خفيفة، واعتماد مبدأ الطبقات (قميص قطني، كنزة صوفية، وجاكيت منزلي خفيف) للحفاظ على الدفء. كما يُفضل ارتداء جوارب صوفية سميكة وتغطية الرأس عند الحاجة، خاصة للأطفال وكبار السن.


عند الخروج في الأجواء الثلجية:
يوصى باتباع نظام الطبقات الثلاث: ملابس داخلية تمتص الرطوبة، طبقة وسطى دافئة، ومعطف خارجي مقاوم للماء والرياح. ويجب عدم إهمال القبعة، القفازات، والوشاح، إضافة إلى ارتداء أحذية مقاومة للماء والانزلاق ومبطنة من الداخل.


نصائح مهمة:
تجنب الملابس الضيقة أو المبتلة، وإضافة طبقات إضافية للأطفال وكبار السن. وعند الشعور بالخدر أو الارتجاف الشديد، يجب العودة فورًا إلى مكان دافئ.

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأرصاد الجوية: تشكل عاصفة غبارية في جنوب شرق المملكة

أخبار محلية الأرصاد الجوية: تشكل عاصفة غبارية في جنوب شرق المملكة

ت

اقتصاد محلي "صناعة الأردن" تبحث مع السفير الصيني سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

ارتفاع أعداد الطلبة الوافدين إلى 55410 خلال العام الجامعي 2025

أخبار محلية ارتفاع أعداد الطلبة الوافدين إلى 55410 خلال العام الجامعي 2025

ا

أخبار محلية بدء فيضان سد البويضة في إربد - فيديو

تعرف على الدول العربية المتضررة من رسوم ترامب الجديدة على إيران

عربي ودولي تعرف على الدول العربية المتضررة من رسوم ترامب الجديدة على إيران

غ

شؤون برلمانية القاضي: رسالة ملكية لدعم الطلبة وتخفيف الأعباء عن الأسر

ىت

طب وصحة اللمس يعوض الشم.. خطوة علمية نحو إعادة تفسير الحواس

علم قطر

عربي ودولي قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد أميركي إيراني



 






الأكثر مشاهدة