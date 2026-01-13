في الأجواء الثلجية والمنخفضات القوية: دليل الملابس الآمنة داخل البيت وخارجه

الوكيل الإخباري- في أوقات المنخفضات الجوية القوية وتساقط الثلوج، لا يقتصر الأمان على البقاء في المنازل، بل يشمل اختيار الملابس المناسبة التي تحافظ على حرارة الجسم وتحمي من البرد والرياح والرطوبة.

داخل المنزل:

ينصح بارتداء ملابس داخلية قطنية أو صوفية خفيفة، واعتماد مبدأ الطبقات (قميص قطني، كنزة صوفية، وجاكيت منزلي خفيف) للحفاظ على الدفء. كما يُفضل ارتداء جوارب صوفية سميكة وتغطية الرأس عند الحاجة، خاصة للأطفال وكبار السن.



عند الخروج في الأجواء الثلجية:

يوصى باتباع نظام الطبقات الثلاث: ملابس داخلية تمتص الرطوبة، طبقة وسطى دافئة، ومعطف خارجي مقاوم للماء والرياح. ويجب عدم إهمال القبعة، القفازات، والوشاح، إضافة إلى ارتداء أحذية مقاومة للماء والانزلاق ومبطنة من الداخل.