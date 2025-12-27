في اللحظة الأخيرة.. سائق قطار ينجو من تصادم مميت في مصر

وبحسب شهود عيان، قفز سائق الميكروباص خارج المركبة قبل لحظات من الاصطدام، بينما ظلت السيارة عالقة بونش القطار لمسافة تقارب 200 متر قبل توقفه.
وتدخلت الجهات المعنية لرفع آثار الحادث وإزالة الميكروباص، مع التحفظ على السيارة لاستكمال الإجراءات القانونية.
