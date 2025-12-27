السبت 2025-12-27 10:24 ص

في اللحظة الأخيرة.. سائق قطار ينجو من تصادم مميت في مصر

0
مكان الحادث
السبت، 27-12-2025 08:49 ص

الوكيل الإخباري-   شهد خط سكة حديد بمحافظة المنوفية في مصر، فجر السبت، تصادمًا بين قطار وميكروباص، ما أدى إلى توقف القطار نحو ساعة دون تسجيل وفيات.

وبحسب شهود عيان، قفز سائق الميكروباص خارج المركبة قبل لحظات من الاصطدام، بينما ظلت السيارة عالقة بونش القطار لمسافة تقارب 200 متر قبل توقفه.

وتدخلت الجهات المعنية لرفع آثار الحادث وإزالة الميكروباص، مع التحفظ على السيارة لاستكمال الإجراءات القانونية.

اضافة اعلان

 

ارم نيوز

 
 


gnews

