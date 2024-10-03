في المغرب..اختفت أسبوعين وعثروا عليها معلّقة في شجرة

الوكيل الإخباري- عثرت السلطات المغربية على ربة منزل اختفت نحو أسبوعين في ظروف غامضة، بعدما خرجت من منزلها في سبتمبر (أيلول) الماضي.

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وعثرت الشرطة على جثة السيدة، 47 عامًا، معلقة بحبل في غصن شجرة في ضواحي وادي العبيد بإقليم أزيلال، حسب "هسبريس".



واختفت الراحلة، وهي أم لثلاثة أطفال، في ظروف غامضة منذ 20 سبتمبر (أيلول) من منزل عائلتها في إغرغر بتباروشت.



وبعد اكتشاف الجثة، فتحت السلطات تحقيقًا في ملابسات موتها.

