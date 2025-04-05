السبت 2025-04-05 12:37 م
 

في بلد أوروبي.. الصراصير والسمك والفئران تنتشر في المباني!

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تعبيرية
 
السبت، 05-04-2025 09:10 ص

الوكيل الإخباري-   أوردت دراسة حديثة أن المباني في بريطانيا تعاني من حالة متردية بسبب انتشار الفئران والصراصير والسمك في المباني، الأمر الذي اعتبرته وزارة الصحة أمرا صادما.

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وذكرت نقابة يونيسون للخدمة العامة في بريطانيا، الجمعة، أن الفئران والصراصير وإحدى أنواع السمك (السمكة الفضية) والآفات الأخرى تشكل خطرا في المباني، التي تديرها هيئة الخدمات الصحية الوطنية  البريطانية التي تديرها الدولة.

 

 وأشار التقرير أيضا إلى "تسرب مياه الصرف الصحي، والإضاءة المعيبة، والمراحيض المكسورة، والأسقف المنهارة".

وأظهرت دراسة استقصائية على مستوى البلاد شملت قرابة 9 آلاف موظف في هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن حوالي واحد من كل 6 أشخاص شاهدوا حشرات ضارة في مبانيهم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، كما شاهد عدد مماثل أدلة على وجود حشرات السمكة الفضة والنمل والصراصير.

وأقرت متحدثة باسم وزارة الصحة لوكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) بأن نتائج المسح "صادمة".

 

سكاي نيوز 

 

 
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