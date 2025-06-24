في بلد عربي .. حظر تربية الديوك بسبب صياحها صباحاً !

وأوضح الأيوبي أن القرار يهدف إلى تحسين جودة الحياة في البلدة، مشيرًا إلى أن صياح الديوك أصبح مصدر إزعاج يومي للسكان، لا سيما في الصباح الباكر. وأمهلت البلدية مربي الدواجن مهلة 10 أيام للامتثال، مع وعد باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وأثار القرار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض "أغرب قرار بلدي في لبنان"، بينما رأى آخرون أنه يعكس الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد منذ 2019، خاصة أن تربية الدواجن تشكل مصدر دخل مهم للعديد من الأسر في المناطق الريفية.
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