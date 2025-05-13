في تركيا... دب عملاق يهرب إلى الشجرة خوفا من كلاب راعٍ - فيديو

الراعي محمد أتشيكيل (54 عامًا) كان يرعى قطيعه حين سمع نباح
الراعي وثّق المشهد الغريب بمقطع فيديو لاقى انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir çoban, Kangal köpeklerinden korkan ayının ağaca çıkmasını görüntüledi. pic.twitter.com/ombcG8KWzv— A Haber (@ahaber) May 11, 2025
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