الثلاثاء 2025-05-13 01:17 م
 

في تركيا... دب عملاق يهرب إلى الشجرة خوفا من كلاب راعٍ - فيديو

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 10:23 ص

الوكيل الإخباري-  في مشهد نادر، فوجئ راعي أغنام تركي بدب ضخم يتسلق شجرة هربًا من كلاب الحراسة، في حادثة وقعت بولاية "توكات" شمال تركيا. 

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الراعي محمد أتشيكيل (54 عامًا) كان يرعى قطيعه حين سمع نباح كلبته من نوع "كانغال"، ليكتشف أن دبًا خرج من سباته الشتوي حاول الاقتراب، لكنه فرّ إلى أعلى الشجرة بعد مهاجمة الكلاب له. 


الراعي وثّق المشهد الغريب بمقطع فيديو لاقى انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

 

 
gnews

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