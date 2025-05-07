الأربعاء 2025-05-07 09:06 ص
 

في حادثة مروعة.. سياج مدرج الكولوسيوم "يطعن" سائحًا أمريكيًا متهورًا

مدرج الكولوسيوم التاريخي بروما
مدرج الكولوسيوم التاريخي بروما
 
الأربعاء، 07-05-2025 07:14 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن سائحًا أمريكيًا تعرض لإصابة بالغة بعد سقوطه للخلف على أحد المسامير الحديدية أثناء محاولته تسلق سياج في مدرج الكولوسيوم التاريخي بروما.اضافة اعلان


ووفقًا للتقارير، كان الرجل البالغ من العمر 47 عامًا يحاول الحصول على منظر أفضل أو لالتقاط صورة سيلفي أكثر إثارة عندما فقد توازنه وسقط على السياج المعدني.

ونقلت صحيفة Il Messagero الإيطالية أن شهودًا على الحادثة سمعوا صراخه حتى فقد الوعي، ما دفعهم إلى طلب المساعدة.

ويُعتقد أنه حاول تسلق السياج المحيط بأقواس الموقع الأثري لكنه فقد توازنه وسقط على أحد المسامير الحديدية التي اخترقت عموده الفقري.

وواجه فريق الإسعاف صعوبة في إنقاذه، حيث استغرق الأمر أكثر من 20 دقيقة لإخراجه من السياج بسبب خطورة الوضع. وأوضح أحد المسعفين أن العملية كانت معقدة بسبب النزيف الشديد، ما تطلب التعامل بحذر شديد.

ونُقل المصاب إلى المستشفى، حيث كشف الأطباء أن المسمار اخترق عموده الفقري، واضطروا إلى خياطة جرحه بـ80 غرزة. وحاليًا، تتحسن حالته، رغم أنه ما يزال في وضع "خطير لكنه مستقر".

ومن جهتها، تحقق الشرطة الإيطالية في الحادثة التي وقعت يوم الجمعة الماضي، واستجوبت السائح ومرافقيه، لكن الدوافع الدقيقة وراء محاولة التسلق ما تزال غير واضحة.

يُذكر أن الكولوسيوم، أحد أشهر المعالم الأثرية في العالم، يشهد أحيانًا حوادث بسبب محاولات بعض الزوار تجاوز الحواجز لأخذ صور غير قانونية أو استكشاف مناطق محظورة.

روسيا اليوم 
 
gnews

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