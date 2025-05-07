في حادثة مروعة.. سياج مدرج الكولوسيوم "يطعن" سائحًا أمريكيًا متهورًا

ووفقًا للتقارير، كان الرجل البالغ من العمر 47 عامًا يحاول الحصول على منظر أفضل أو لالتقاط صورة سيلفي أكثر إثارة عندما فقد توازنه وسقط على السياج المعدني.
ونقلت صحيفة Il Messagero الإيطالية أن شهودًا على الحادثة سمعوا صراخه حتى فقد الوعي، ما دفعهم إلى طلب المساعدة.
ويُعتقد أنه حاول تسلق السياج المحيط بأقواس الموقع الأثري لكنه فقد توازنه وسقط على أحد المسامير الحديدية التي اخترقت عموده الفقري.
وواجه فريق الإسعاف صعوبة في إنقاذه، حيث استغرق الأمر أكثر من 20 دقيقة لإخراجه من السياج بسبب خطورة الوضع. وأوضح أحد المسعفين أن العملية كانت معقدة بسبب النزيف الشديد، ما تطلب التعامل بحذر شديد.
ونُقل المصاب إلى المستشفى، حيث كشف الأطباء أن المسمار اخترق عموده الفقري، واضطروا إلى خياطة جرحه بـ80 غرزة. وحاليًا، تتحسن حالته، رغم أنه ما يزال في وضع "خطير لكنه مستقر".
ومن جهتها، تحقق الشرطة الإيطالية في الحادثة التي وقعت يوم الجمعة الماضي، واستجوبت السائح ومرافقيه، لكن الدوافع الدقيقة وراء محاولة التسلق ما تزال غير واضحة.
يُذكر أن الكولوسيوم، أحد أشهر المعالم الأثرية في العالم، يشهد أحيانًا حوادث بسبب محاولات بعض الزوار تجاوز الحواجز لأخذ صور غير قانونية أو استكشاف مناطق محظورة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
من بنس واحد إلى ملايين الدولارات .. رحلة الطوابع البريدية الأغلى في التاريخ
-
مرتضى منصور أمام القضاء مرة أخرى .. تعرف على السبب
-
السعودية .. رسالة أب لمدرسة ابنه المتوفى تدمي القلوب: "غاب عن الدنيا لا عن الصف فقط"
-
عاصفة رملية كثيفة قادمة من إيران تجتاح 3 دول عربية
-
السماء تتزين بعرض سماوي ساحر فجر الثلاثاء
-
قطيعة بين بيكهام وابنه البكر بسبب الزوجة الجديدة .. تفاصيل
-
وسادة هوائية تصيب رجلًا وتمنحه 3 ملايين دولار في أمريكا
-
فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير في تركيا - صور