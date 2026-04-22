في دولة عربيّة... إنتشار مفاجئ للذباب!

الوكيل الإخباري- شهدت مناطق واسعة من محافظتي القاهرة والجيزة مؤخراً زيادة ملحوظة في أعداد الذباب في المناطق السكنية.





وفي هذا السياق، أفاد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ في وزارة الزراعة المصرية، بأن هذه الزيادة طبيعية وترتبط بالفترات الانتقالية بين الفصول، خاصة مع نهاية الصيف وبداية الخريف، وكذلك خلال شهري نيسان وأيار.



وأوضح أن اعتدال درجات الحرارة، لا سيما خلال ساعات الليل وتجاوزها 15 و16 درجة مئوية، يوفر بيئة مثالية لتكاثر هذه الحشرات.









