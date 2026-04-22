الأربعاء 2026-04-22 11:56 ص

في دولة عربيّة... إنتشار مفاجئ للذباب!

تعبيرية
 
الأربعاء، 22-04-2026 10:37 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت مناطق واسعة من محافظتي القاهرة والجيزة مؤخراً زيادة ملحوظة في أعداد الذباب في المناطق السكنية.اضافة اعلان


وفي هذا السياق، أفاد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ في وزارة الزراعة المصرية، بأن هذه الزيادة طبيعية وترتبط بالفترات الانتقالية بين الفصول، خاصة مع نهاية الصيف وبداية الخريف، وكذلك خلال شهري نيسان وأيار.

وأوضح أن اعتدال درجات الحرارة، لا سيما خلال ساعات الليل وتجاوزها 15 و16 درجة مئوية، يوفر بيئة مثالية لتكاثر هذه الحشرات.

 
 


