في ظاهرة لن تتكرر قبل عام 2033.. المريخ والمشتري يقترنان الأربعاء

الوكيل الإخباري- يقترب المريخ والمشتري في ليل يوم الأربعاء لأقرب نقطة بينهما في هذا العقد.



وسيكون الكوكبان قريبين للغاية من بعضهما البعض، على الأقل من وجهة نظر كوكبنا، لدرجة أن شريحة صغيرة بالكاد يمكن أن تفصل بينهما.



في الواقع، سيكون أكبر كوكب في نظامنا الشمسي وجاره الخافت الأحمر على مسافة تقدر بأكثر من 350 مليون ميل (575 مليون كيلومتر) في مداريهما.



سيصل الكوكبان إلى الحد الأدنى من الانفصال - ثلث درجة واحدة أو حوالي ثلث عرض القمر - خلال ساعات النهار يوم الأربعاء في معظم الأمريكيتين وأوروبا وإفريقيا.



بيد أن جون جيورجيني- من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في كاليفورنيا- قال إنهما لن يظهرا مختلفين كثيرا قبل يوم واحد عندما تكون السماء مظلمة.



وستكون أفضل المشاهد في السماء الشرقية، باتجاه كوكبة الثور، قبل شروق الشمس. وتحدث هذه الاقترانات، المعروفة باسم الاقترانات الكوكبية، كل ثلاث سنوات أو نحو ذلك فقط.



وقال جيورجيني: "هذه الأحداث لمحبي متابعة الظواهر الكونية والجمال لأولئك الذين يعشقون مراقبة السماء، ويتساءلون عما قد يكون عليه الجسمان اللامعان القريبان جدا من بعضهما البعض.. العلم يكمن في القدرة على التنبؤ بدقة بالأحداث قبل سنوات".



ولم تقربهما مداراتهما من بعضهما البعض إلى هذا الحد، أحدهما خلف الآخر، منذ عام 2018، ولن يحدث ذلك مرة أخرى حتى عام 2033.



وكان الكوكبان أقرب ما يكون في الألف عام الماضية في عام 1761، عندما ظهر المريخ والمشتري للعين المجردة كجسم واحد لامع.



ويتزامن هذا الاقتران الأخير بين المريخ والمشتري مع زخات شهب البرشاويات، وهي واحدة من ألمع زخات هذا العام. ولا حاجة إلى مناظير أو تلسكوبات لمشاهدتها.