في ظروف غامضة..مقتل عائلة بالكامل في العراق

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثث عائلة مدير محطة كهرباء الرمادي داخل منزله في قضاء البغدادي.
وحسب وسائل إعلام ، قُتل المهندس وزوجته وابنتاه، بينما نجا طفل رضيع من الهجوم الذي لم تُعرف دوافعه أو الجهة التي تقف وراءه. فيما استنفرت أجهزة الأمن وفرضت طوقًا حول مكان الهجوم لكشف تفاصيله.
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