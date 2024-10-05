في ظروف غامضة..مقتل عائلة بالكامل في العراق

الوكيل الإخباري- قُتلت أسرة عراقية من 4 أفراد برصاص مسلحين مجهولين اقتحموا منزلها في محافظة الأنبار.

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وعثرت الأجهزة الأمنية على جثث عائلة مدير محطة كهرباء الرمادي داخل منزله في قضاء البغدادي.



وحسب وسائل إعلام ، قُتل المهندس وزوجته وابنتاه، بينما نجا طفل رضيع من الهجوم الذي لم تُعرف دوافعه أو الجهة التي تقف وراءه. فيما استنفرت أجهزة الأمن وفرضت طوقًا حول مكان الهجوم لكشف تفاصيله.