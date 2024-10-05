 
السبت 2024-10-05 03:55 م
 

في ظروف غامضة..مقتل عائلة بالكامل في العراق

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 05-10-2024 03:38 م

الوكيل الإخباري-   قُتلت أسرة عراقية من 4 أفراد برصاص مسلحين مجهولين اقتحموا منزلها في محافظة الأنبار.

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وعثرت الأجهزة الأمنية على جثث عائلة مدير محطة كهرباء الرمادي داخل منزله في قضاء البغدادي.


وحسب وسائل إعلام ، قُتل المهندس وزوجته وابنتاه، بينما نجا طفل رضيع من الهجوم الذي لم تُعرف دوافعه أو الجهة التي تقف وراءه. فيما استنفرت أجهزة الأمن وفرضت طوقًا حول مكان الهجوم لكشف تفاصيله.

 

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