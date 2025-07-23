في ظل الأجواء الحارة.. 7 نصائح ذهبية لتقليل فاتورة الكهرباء بمنزلك

الوكيل الإخباري- يشهد العالم درجات حرارة عالية وغير مسبوقة بسبب التغيّر المناخي الذي يؤثر على مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي يعرّض حياة الملايين للخطر، ويدفع شبكات الكهرباء إلى حدودها القصوى.



ومع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد الحاجة إلى التبريد وتشغيل مكيفات الهواء، حيث تُشكّل أنظمة تكييف الهواء ما يقرب من خُمس إجمالي كمية الكهرباء المستخدمة في المباني في جميع أنحاء العالم، أو 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي.



ولعلّ السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن أن نحافظ على برودة منازلنا وأجسامنا مع خفض قيمة فاتورة الكهرباء؟



1- استخدم المراوح بدلًا من المكيفات

تُعدّ مراوح السقف خيارًا رائعًا لتخفيف حدة أيام الصيف الحارة، واستخدام طاقة أقل من وحدات تكييف الهواء، إذ تعمل مراوح السقف على جعل الغرفة أكثر برودة لمن يجلس فيها من خلال تدوير الهواء الدافئ إلى الأعلى، والهواء البارد إلى الأسفل.



2- اضبط نظام تكييف الهواء لديك واستبدل الفلتر

إذا كان لديك مكيف هواء كهربائي، فإن عمليات الضبط والصيانة الموسمية يمكن أن تساعد في الحفاظ على تشغيل نظامك بسلاسة وتُقلل من كمية الطاقة المستخدمة.



3- اضبط منظم الحرارة على 25 درجة مئوية

وفقًا لمعهد إديسون للكهرباء، فإن رفع منظم الحرارة بمقدار درجة واحدة فقط في الصيف يقلل من فاتورة الكهرباء بنسبة 2%؛ لذلك، عندما تكون درجة الحرارة في الخارج عالية، فإن ضبط منظم الحرارة على 25 درجة (78 فهرنهايت) يوفر لك راحة من الحرارة.



4- احجب الشمس بالستائر على النوافذ

يوصي المختصون بحجب حرارة الشمس عن الدخول إلى المكان كأحد أفضل الطرق للحفاظ على برودته. وأسهل طريقة للقيام بذلك هي ببساطة استخدام الستائر.



5- استفد من الطبيعة

إذا كنت تعيش في منطقة حيث يكون الجو أكثر برودة في الليل والصباح (بلاد الشام مثالًا)، فإن فتح النوافذ خلال تلك الساعات الباردة من الليل، والسماح بدخول الهواء البارد، يمكن أن يساعد في خفض درجة حرارة منزلك أثناء النهار.



6- لا تستخدم الأجهزة المولدة للحرارة أثناء النهار

قد تعيق الأجهزة المنتجة للحرارة أثناء عملها جهودك للحفاظ على برودة الهواء داخل منزلك. ومن بين أسوأ هذه الأجهزة: أجهزة التلفاز، وغسالات الصحون، ومجففات الملابس، والمواقد، وأفران الطهي.



7- أوقف تشغيل المراوح ومكيفات الهواء عندما لا تحتاج إليها

يغفل كثير من الناس عن إيقاف تشغيل المراوح والمكيفات عند الخروج من المنزل، وهذا يُعدّ إهدارًا للطاقة وزيادة في تكلفة فاتورة الكهرباء، أنت في غنى عنها.

لذا، لا تنسَ إيقاف تشغيل هذه الأجهزة عندما لا تكون بحاجة إليها. ولا داعي أيضًا لتشغيل كافة أجهزة التبريد في المنزل؛ استخدم المكيفات والمراوح في غرفة المعيشة أثناء النهار، وفي غرف النوم ليلًا عند الخلود إلى النوم.

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