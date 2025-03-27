في عيد الفطر..4 علامات تدّل على سوء إعداد أسماك الفسيخ أو الرنجة

علامات تشير إلى تحضير الأسماك بطريقة غير سليمة:
لحم الأسماك مهترئ.
صدور روائح غريبة من الأسماك.
جسم السمكة غائر عند الضغط عليها بخفة.
خروج بعض الإفرازات من الأسماك، خاصة من الرأس أو الخياشيم.
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