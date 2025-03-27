الخميس 2025-03-27 01:20 م
 

في عيد الفطر..4 علامات تدّل على سوء إعداد أسماك الفسيخ أو الرنجة

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تعبيرية
 
الخميس، 27-03-2025 12:43 م

الوكيل الإخباري-   تُعد الأسماك المملحة، مثل الفسيخ والرنجة، من الأطباق المفضلة على موائد العديد من الناس خلال الأعياد والمناسبات. ومع ذلك، يجب توخي الحذر عند تناول هذه الأطباق لضمان سلامتها وجودتها. هناك عدة علامات قد تشير إلى أن الأسماك لم تُحضّر بشكل سليم، مما قد يعرض الصحة للخطر.

علامات تشير إلى تحضير الأسماك بطريقة غير سليمة:
لحم الأسماك مهترئ.
صدور روائح غريبة من الأسماك.
جسم السمكة غائر عند الضغط عليها بخفة.
خروج بعض الإفرازات من الأسماك، خاصة من الرأس أو الخياشيم.

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