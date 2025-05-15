في ليلة واحدة.. 10 مليارديرات حول العالم يربحون 84 مليار دولار!

الوكيل الإخباري- سجلت ثروات كبار أثرياء العالم قفزة جماعية تجاوزت 83.7 مليار دولار، تزامناً مع تحسن أسواق الأسهم وهدوء التوترات التجارية.

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وتصدر مارك زوكربيرغ، الشريك المؤسس لـ"ميتا"، القائمة بزيادة قدرها 16.1 مليار دولار، تبعه إيلون ماسك بمكاسب بلغت 14.5 مليار دولار، ثم جيف بيزوس بـ14.3 مليار دولار.



وشهدت القائمة هيمنة واضحة لمليارديرات التكنولوجيا، بينما كان من أبرز الاستثناءات برنارد أرنو، رئيس مجموعة LVMH وأغنى رجل في أوروبا، الذي أضاف 7.1 مليار دولار إلى ثروته.



كما استفاد المليارديران الهنديان موكيش أمباني وغواتام أداني من التهدئة بين الهند وباكستان، ليضيفا 4.42 و5.31 مليار دولار على التوالي.



شملت المكاسب أيضاً أثرياء من شركات كبرى مثل Dell، وNvidia، وOracle، وAlphabet.