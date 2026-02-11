الأربعاء 2026-02-11 01:07 م

في مصر.. حريق هائل يثير الذعر

الوكيل الإخباري-   عاشت مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، شمال مصر، ساعات من الرعب مساء أمس الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل داخل أحد المصانع الكبرى المتخصصة في تصنيع وتخزين المذيبات الكيمياوية والمواد اللاصقة بالمنطقة الصناعية.اضافة اعلان


وتسبب الحريق في تصاعد ألسنة لهب ضخمة وأعمدة دخان سوداء غطت سماء المنطقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً يفيد بانفجار واشتعال النيران في أحد المخازن الرئيسية للمصنع، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية إلى الموقع مدعومة بـ 14 سيارة إطفاء.
وبذل رجال الإطفاء جهوداً كبيرة في السيطرة على الحريق نتيجة طبيعة المواد المخزنة، والتي تشمل مذيبات كيمياوية شديدة الاشتعال مثل "الثنر، والأسيتون، والميثانول، والتولوين" وهي مواد تتسم بسرعة الانفجار وتتطلب التعامل معها استخدام مواد إطفاء مخصصة.

وفرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً مشدداً في محيط المنطقة الصناعية لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة والمناطق السكنية القريبة، فيما نجحت فرق الإطفاء في تطويق النيران داخل حدود المصنع وإخمادها.
 
 


