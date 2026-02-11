في مصر.. حريق هائل يثير الذعر

وتسبب الحريق في تصاعد ألسنة لهب ضخمة وأعمدة دخان سوداء غطت سماء المنطقة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً يفيد بانفجار واشتعال النيران في أحد المخازن الرئيسية للمصنع، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية إلى الموقع مدعومة بـ 14 سيارة إطفاء.
وبذل رجال الإطفاء جهوداً كبيرة في السيطرة على الحريق نتيجة طبيعة المواد المخزنة، والتي تشمل مذيبات كيمياوية شديدة الاشتعال مثل "الثنر، والأسيتون، والميثانول، والتولوين" وهي مواد تتسم بسرعة الانفجار وتتطلب التعامل معها استخدام مواد إطفاء مخصصة.
وفرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً مشدداً في محيط المنطقة الصناعية لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة والمناطق السكنية القريبة، فيما نجحت فرق الإطفاء في تطويق النيران داخل حدود المصنع وإخمادها.
-
أخبار متعلقة
-
طائرة هبطت إضطراريّاً في مطار إسطنبول... ما الذي حصل على متنها؟
-
كلب مسعور يعقر 13 شخصا في مصر
-
ظاهرة نادرة جداً في شباط الحالي لن تتكرر قبل عام 2037
-
ركوب الدراجة.. لماذا يُعد أذكى طريقة لتحريك جسمك؟
-
7 أطعمة لا تفسد خارج الثلاجة
-
حادثة مأساوية.. وفاة عروسان بعد شهر من زفافهما في مصر
-
لم يتبق سوى 30 شهرا.. تحذير مرعب من إيلون ماسك!
-
مصر.. "الدحيح" يعلن انتهاء رحلته بعد مليارات من المشاهدات