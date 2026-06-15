في مصر... وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير

08:44 م

الوكيل الإخباري- توفي 6 أشخاص من عائلة مصرية واحدة، كما أُصيب آخر بجروحٍ، بعد سقوط السيارة التي كانوا يستقلونها، في المياه، في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة، أثناء توجههم لحضور حفل زفاف. اضافة اعلان





وكشفت المعاينة الأولية أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها في المياه.









