في مصر... وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير

وكشفت المعاينة الأولية أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها في المياه.
-
أخبار متعلقة
-
5 آلاف ميل على الأقدام.. امرأة تصنع التاريخ برسالة إنسانية مؤثرة
-
بعد سنوات من النمو.. السيارات الكهربائية تواجه أول انتكاسة
-
خلف الميكروفون ثروات ضخمة.. رواتب نجوم كأس العالم 2026
-
100 مسمار داخل معدته في مصر.. وأطباء يحققون إنجازاً طبياً استثنائياً
-
لم يكن الغناء وحده حديث الجماهير.. إطلالات لافتة تتصدر المشهد - صور
-
الجماهير اليابانية تخطف الأنظار من جديد.. والسبب ليس المباراة. - فيديو
-
تعرف على الآثار الجانبية لتشغيل تكييف السيارة
-
روبوت يتسول في الشارع.. مشهد غريب يشعل مواقع التواصل في الصين