الأربعاء 2025-07-02 10:18 ص
 

في "نهر الموت".. تمساح يفتك بثمانيني أمام أنظار الأهالي في إندونيسيا

ف5غلف
تعبيرية
 
الأربعاء، 02-07-2025 10:05 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت ضفاف نهر واي سماكا في جنوب جزيرة إندونيسيا حادثة مأساوية، حيث لقي رجل يبلغ من العمر 80 عامًا حتفه إثر هجوم مميت من تمساح أثناء قيامه بغسل قدميه في المياه الضحلة، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام يوم الاثنين.

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وأوضحت وكالة أنباء "أنتارا" أن الضحية كان قد أنهى للتوّ قطع العشب في حديقته المجاورة للنهر، قبل أن يقترب من ضفته. في تلك اللحظة، لاحظ أحد المارة ملابس الرجل ملقاة على الأرض، فيما بدا تمساح في النهر يتصرف بشكل غير معتاد، مما أثار الشكوك حول وقوع حادث.


وأضاف التقرير أن التمساح سرعان ما ظهر على السطح حاملاً جثة الرجل بين فكيه في مشهد هزّ سكان المنطقة. وأفادت صحيفة "كومباس" بأن التمساح سحب الجثة لمسافة تقدّر بحوالي 200 متر داخل النهر، قبل أن يتدخل سكان القرية بإلقاء الحجارة عليه لإجباره على الإفلات منها.


ورغم نجاح السكان في إجبار التمساح على ترك الجثة، إلا أن الرجل فارق الحياة بالفعل.


حذرت الشرطة من تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدة أن النهر يُعتبر موطنًا معروفًا للتماسيح، وشددت على أهمية الابتعاد عن ضفافه، خاصة خلال فترات نشاط التماسيح.


ارم نيوز 


 

 

 
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