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في نيبال.. فيل بري يلاحق عائلة ويجدد مأساتها بعد 12 عامًا

wqd
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 01:48 م

الوكيل الإخباري-   شهدت نيبال، الواقعة في جنوب آسيا، حادثة مأساوية بعدما قُتلت زوجة ابن رجل نيبالي وحفيده البالغ من العمر 4 سنوات في هجوم نفذه فيل بري، وهو الحيوان نفسه الذي تسبب في مقتل والديه قبل 12 عامًا.

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 وكان الرجل قد انتقل مع أسرته إلى منطقة أخرى هربًا من الفيل، معتقدًا أن المسافة ستوفر لهم الأمان، إلا أن الحيوان هاجم منزلهم الجديد وأوقع الضحيتين.

 

 وأفادت إدارة المحمية بأن الفيل، المعروف باسم "دوربي"، يُعتقد أنه تسبب في مقتل 25 شخصًا خلال أكثر من عقدين، فيما تتابع تحركاته عبر طوق مزود بتقنية تتبع بسبب سلوكه العدواني.

 

ويرى خبراء الحياة البرية أن عزلة بعض ذكور الفيلة ودخولها المناطق السكنية بحثًا عن الغذاء من أبرز أسباب تكرار هذه الهجمات.

 
 


gnews

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