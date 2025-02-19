في هذا التاريخ.. الأرض على موعد مع القمر الدموي

الوكيل الإخباري- تشهد سماء الأرض حدثا فلكيا مذهلا في ليلة 13 آذار وحتى فجر 14 آذار 2025، حيث سيظهر “القمر الدموي” خلال خسوف قمري كلي.

اضافة اعلان



وستحظى أميركا الشمالية والجنوبية بمشاهدة واضحة لكافة مراحل هذه الظاهرة الفلكية المذهلة، أما في أوروبا الغربية، فسيغرب القمر وهو ما يزال في مرحلة الكسوف. في حين أنه في أستراليا ونيوزيلندا، سيظهر القمر عند الشروق وهو في حالة الخسوف الكلي.



وهذا الحدث النادر يحدث عندما تصطف الشمس والأرض والقمر بشكل مثالي.



ويُعدّ هذا الخسوف القمري الكلي الأول منذ عام 2022، وسيستمر لمدة 65 دقيقة.



كيف يمكن مشاهدة الخسوف؟



لا تحتاج إلى معدات خاصة لمشاهدة الخسوف القمري، ولكن المناظير أو التلسكوبات يمكن أن تعزز التجربة. ويفضل اختيار موقع مظلم بعيدا عن الأضواء الساطعة للحصول على أفضل مشاهدة.



ما الذي يمكن توقعه خلال الخسوف؟



– بداية الخسوف شبه الظلي: يبدأ القمر بالدخول في الجزء الخارجي من ظل الأرض، ما يؤدي إلى خفوت طفيف في إضاءته.

– بداية الخسوف الجزئي: يبدأ القمر بالدخول في الظل الكلي للأرض، ويظهر وكأن “قضمة” أُخذت من قرص القمر.

– ذروة الخسوف الكلي: يصبح القمر بالكامل داخل الظل الكلي، ويتلون بلون نحاسي أحمر.

– نهاية الخسوف الكلي: يبدأ القمر بالخروج من الظل الكلي، ويتلاشى اللون الأحمر تدريجيا.

– نهاية الخسوف الجزئي وشبه الظلي: يعود القمر إلى إضاءته الطبيعية.



لماذا يتحول القمر إلى اللون الأحمر؟



يحدث هذا بسبب ظاهرة تشتت الضوء في الغلاف الجوي للأرض. وأثناء الخسوف، يمر ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، حيث يتم تشتيت الضوء الأزرق، بينما يمر الضوء الأحمر بشكل مباشر، ما يعطي القمر لونه المميز.