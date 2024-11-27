في هذه الدولة.. مخالفة قد تؤدي لكبس سيارتك وتحويلها لصفيحة معدنية

وأضاف العجمي أن المخالفات تشمل "الرعونة والاستهتار والسباق، وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب وزارة الداخلية بمصادرة المركبة، فتعود ملكيتها لوزارة الداخلية لتفعل فيها ما تشاء".
وأضاف أن القانون يشمل جميع أنواع السيارات، مهما كانت حالة المركبة، سواء كانت فارهة أو حديثة أو غالية الثمن أو غير ذلك، بعد صدور حكم قضائي نهائي، ويمكن للوزارة أن تقوم بكبس المركبة، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.
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