في هذه الدولة.. مخالفة قد تؤدي لكبس سيارتك وتحويلها لصفيحة معدنية

الوكيل الإخباري- كشف مدير إدارة التنسيق والمتابعة في الإدارة العامة للمرور في الكويت، العميد محمد العجمي، أن قانون المرور الجديد في الكويت ينص على مصادرة المركبة في حال ارتكاب المخالفات المرورية الجسيمة، ويمكن لوزارة الداخلية أن تقوم بـ"كبس" المركبة.

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وأضاف العجمي أن المخالفات تشمل "الرعونة والاستهتار والسباق، وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب وزارة الداخلية بمصادرة المركبة، فتعود ملكيتها لوزارة الداخلية لتفعل فيها ما تشاء".