في يومها العالمي.. كيف أسرت الشوكولاتة القلوب؟

وترجع جذور ارتباط الشوكولاتة بالمشاعر إلى حضارتي المايا والأزتك، حيث كان الكاكاو يُعد مادة ثمينة، قبل أن تنتقل الشوكولاتة إلى أوروبا في القرن السادس عشر وتصبح هدية مرتبطة بالمكانة والتقدير.
وفي القرن التاسع عشر، ساهمت شركات تصنيع الشوكولاتة، ومنها Cadbury، في ترسيخ ارتباطها بعيد الحب من خلال العلب المزينة بالقلوب والرموز الرومانسية.
واليوم، يلجأ كثيرون إلى الشوكولاتة خلال لحظات التوتر والإرهاق، ليس فقط بسبب مذاقها، بل لما تمنحه من شعور بالراحة والارتباط بالذكريات السعيدة، لتبقى أكثر من مجرد حلوى تحمل أبعادًا عاطفية ونفسية.
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