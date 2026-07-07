الثلاثاء 2026-07-07 04:57 م

في يومها العالمي.. كيف أسرت الشوكولاتة القلوب؟

صشثيب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 03:03 م
الوكيل الإخباري-   يحتفل العالم في السابع من يوليو/تموز من كل عام باليوم العالمي للشوكولاتة، تقديرًا لأحد أكثر الأطعمة انتشارًا وشعبية حول العالم، والتي تجاوزت كونها مجرد حلوى لتصبح رمزًا للمحبة والتقدير والراحة النفسية.اضافة اعلان


وترجع جذور ارتباط الشوكولاتة بالمشاعر إلى حضارتي المايا والأزتك، حيث كان الكاكاو يُعد مادة ثمينة، قبل أن تنتقل الشوكولاتة إلى أوروبا في القرن السادس عشر وتصبح هدية مرتبطة بالمكانة والتقدير.

وفي القرن التاسع عشر، ساهمت شركات تصنيع الشوكولاتة، ومنها Cadbury، في ترسيخ ارتباطها بعيد الحب من خلال العلب المزينة بالقلوب والرموز الرومانسية.

واليوم، يلجأ كثيرون إلى الشوكولاتة خلال لحظات التوتر والإرهاق، ليس فقط بسبب مذاقها، بل لما تمنحه من شعور بالراحة والارتباط بالذكريات السعيدة، لتبقى أكثر من مجرد حلوى تحمل أبعادًا عاطفية ونفسية.
 
 


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