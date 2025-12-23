الثلاثاء 2025-12-23 02:24 م

قائمة السعادة 2026: هذه الوجهات تمنح المسافرين فرحًا حقيقيًا

الثلاثاء، 23-12-2025 12:59 م

الوكيل الإخباري-   لم تعد متعة السفر تقتصر على الاسترخاء، بل باتت مرتبطة بتجارب تمنح المسافرين شعورًا حقيقيًا بالسعادة والانغماس في المكان. وفي هذا الإطار، كشفت قائمة G Adventures للسعادة 2026 عن أبرز الوجهات التي تحقق هذا الإحساس، استنادًا إلى آراء أكثر من 8 آلاف مسافر حول العالم.

وتصدّرت غواتيمالا القائمة بفضل ثقافتها الحيّة ومطبخها ، تلتها الإكوادور بتجارب الغابات المطيرة وتذوق الشوكولاتة، وجزر سان بلاس في بنما بشواطئها البيضاء وشعابها المرجانية.


كما برزت وجهات باردة مثل القطب الشمالي وشرق آيسلندا بتجارب تجمع بين الرحلات البحرية والمناظر الجليدية، فيما حافظت السفاري الإفريقية وسريلانكا على جاذبيتهما لعشّاق الطبيعة والحياة البرية.


وسجّلت وجهات أقل شهرة حضورًا لافتًا، منها مولدوفا ، ودول آسيا الوسطى الغنية بالتاريخ والثقافة.

 

وشملت القائمة أيضًا حدثًا نادرًا يتمثل في الكسوف الشمسي المرتقب في 12 آب 2026، والذي سيكون مرئيًا في إسبانيا.


وأكدت القائمة أن السفر الأكثر إرضاءً هو الذي يجمع بين الاكتشاف والتفاعل الإنساني والتجارب الثقافية، لا مجرد زيارة الأماكن الجميلة.

 

لبنان 24

 
 


