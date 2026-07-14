قاصران ينهيان حياة طفلة ويلقيان جثتها في مسبح بالعراق

وبحسب والد الطفلة، قادت مراجعة كاميرات المراقبة إلى تحديد هوية المشتبه بهما، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية العراقية من القبض عليهما، حيث اعترفا بارتكاب الجريمة.
وعُثر على جثة الطفلة في مسبح جنوبي كركوك، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية.
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