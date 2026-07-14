الثلاثاء 2026-07-14 01:09 م

قاصران ينهيان حياة طفلة ويلقيان جثتها في مسبح بالعراق

صيث
تعبيرية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 09:01 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت محافظة كركوك شمالي العراق جريمة مروعة راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، بعدما اختطفها قاصران يبلغان 10 و11 عاماً، واعتديا عليها ثم قتلاها وألقيا جثتها في مسبح، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

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وبحسب والد الطفلة، قادت مراجعة كاميرات المراقبة إلى تحديد هوية المشتبه بهما، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية العراقية من القبض عليهما، حيث اعترفا بارتكاب الجريمة.


وعُثر على جثة الطفلة في مسبح جنوبي كركوك، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية.

 
 


gnews

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