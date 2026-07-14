قاصران ينهيان حياة طفلة ويلقيان جثتها في مسبح بالعراق

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة كركوك شمالي العراق جريمة مروعة راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، بعدما اختطفها قاصران يبلغان 10 و11 عاماً، واعتديا عليها ثم قتلاها وألقيا جثتها في مسبح، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

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وبحسب والد الطفلة، قادت مراجعة كاميرات المراقبة إلى تحديد هوية المشتبه بهما، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية العراقية من القبض عليهما، حيث اعترفا بارتكاب الجريمة.