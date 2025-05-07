قبل أيام من موعد تخرّجها.. رجل يقتل طالبة تمريض بريطانية في تكساس

وأعلنت شرطة هيوستن أن أودونسي، 23 عامًا، عُثر عليها مقتولة داخل مطبخ منزل في شارع جوفورث، مصابة بعدة طعنات. وتم العثور أيضًا على تشيستر لامار جرانت، البالغ من العمر 40 عامًا، مصابًا بجروح خطيرة داخل المنزل، وقد نُقل إلى المستشفى قبل أن يُوجّه إليه الاتهام رسميًا.
وبحسب بيان الشرطة، تم استدعاء الضباط يوم 26 أبريل بعد بلاغ عن غياب التواصل مع سكان المنزل، وعند وصولهم لاحظوا آثار دماء في الفناء الخلفي، ليعثروا على الجثة والمشتبه به داخل العقار.
وأثار الحادث اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام البريطانية والأميركية، خاصة بعد الكشف عن شهرة أودونسي على تطبيق "تيك توك"، حيث كانت تملك أكثر من 45 ألف متابع. وقد أُطلقت حملة تبرعات لإعادة جثمانها إلى المملكة المتحدة، وجمعت حتى الآن أكثر من 65 ألف جنيه إسترليني.
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