قبل تناول البطيخ .. خطوة بسيطة قد تنقذك من التسمم

09:53 م

الوكيل الإخباري- يرتكب كثيرون خطأ شائعا أثناء تقطيع البطيخ وإعداده للاستهلاك، إذ يتجاهلون خطوة بسيطة قد تبدو غير مهمة، لكنها قد تؤدي إلى انتقال البكتيريا والإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء. اضافة اعلان





وذكر موقع "فيري ويل هيلث" أن إهمال غسل قشرة البطيخ قبل تقطيعه يؤدي إلى انتقال البكتيريا إلى الجزء الصالح للأكل من الثمرة.



عند تقطيع البطيخ، يمكن للسكين أن تنقل البكتيريا الموجودة على القشرة إلى داخل الثمرة.



فإذا كانت القشرة ملوثة ببكتيريا مثل السالمونيلا أوالإشريكية القولونية، فقد تنتقل هذه البكتيريا إلى اللب الداخلي. وبعد ذلك يمكن أن تتكاثر، خاصة إذا ترك البطيخ المقطع خارج الثلاجة لفترة طويلة أو لم يحفظ بطريقة صحيحة.



ويمكن أن يلتقط البطيخ البكتيريا في مراحل مختلفة، بدءا من الحقل الذي يزرع فيه، مرورا بعربة التسوق في متجر البقالة، ووصولا إلى سطح المطبخ في المنزل.



ونظرا لأنه ينمو ملاصقا للأرض، فإنه يكون أكثر عرضة للتلامس مع التربة أو مياه الجريان السطحي أو فضلات الحيوانات.



يمكن لاتباع بعض الخطوات البسيطة عند التعامل مع البطيخ وتقطيعه لتقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي:



غسل اليدين جيدا قبل التعامل مع الفاكهة أو الخضراوات وبعد الانتهاء منها.



شفط القشرة الخارجية للبطيخ بالكامل تحت ماء جار وفركها برفق باستخدام فرشاة نظيفة مخصصة لغسل الخضراوات والفواكه.



تحفيف القشرة الخارجية بمنشفة نظيفة أو بمناديل ورقية قبل التقطيع، لأن ذلك يساعد على تقليل الرطوبة التي قد تساعد البكتيريا على النمو.



استخدام سكين ولوح تقطيع نظيفين لتجنب انتقال التلوث من أطعمة أو أسطح أخرى.



ورغم أن البطيخ يبدو من الأطعمة منخفضة المخاطر، فإنه يظل فاكهة تؤكل نيئة، والأطعمة النيئة قد تحمل أحيانا جراثيم لا يتم التخلص منها لأنها لا تخضع للطهي.



بعد تقطيع البطيخ، ينبغي حفظه في الثلاجة في أقرب وقت ممكن. فمثل كثير من الأطعمة الطازجة، قد يصبح غير آمن للاستهلاك إذا بقي في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة.



وعادة ما يحتفظ البطيخ المقطع بجودته في الثلاجة لمدة تتراوح بين 3 و 5 أيام.







