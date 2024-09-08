قبل عرضه...هجوم حاد على مسلسل "بارني"

الوكيل الإخباري- بعد 14 عامًا، يستعد الديناصور الأرجواني "بارني" للعودة إلى الشاشات قريبًا، لكن هذه المرة بصورة كرتونية، وقد تعرّض لهجوم حاد من المتابعين الذين أعربوا عن خيبة أملهم بعد طول انتظار.

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عرضت منصة "إتش بي أو ماكس" قبل أيام المشاهد الأولى للمسلسل الكرتوني، المقرر بدء عرضه في 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعنوان "عالم بارني"، لكن ظهر الديناصور مختلفًا تمامًا عن الصورة التي اعتادها الجمهور.



هجوم حاد: ليس بارني

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن المقطع الدعائي للمسلسل الجديد قوبل بغضب كبير على يوتيوب من البالغين الذين نشأوا على شخصية بارني الأصلية. وشارك البعض صورًا للنسخة الحية من الديناصور الأرجواني، وعبّروا عن أسفهم لهذا التشويه، فيما أكد آخرون أنه ليس ما اعتادوا عليه وكبروا عليه، مطالبين بعدم تقديم صورة مشوهة عن الشخصية التي ترعرعت عليها الأجيال.



واعتبر آخرون أن ابتسامة الشخصية الكرتونية أوسع من ابتسامة الشخصية الحية، إضافة إلى تغيير لون عينيه إلى الأخضر، وظهور أظافر، مما جعله أقرب إلى شكل الديناصور المخيف وليس اللطيف.



تفاصيل المسلسل الكرتوني

وفقًا للتعريف المرافق للفيديو الترويجي، تدور أحداث سلسلة الرسوم المتحركة الجديدة في ملعب الحي، على عكس السلسلة السابقة، التي كانت بالتمثيل الحي، وحملت اسم "بارني والأصدقاء"، وتدور أحداثها في بيئة مدرسية.



سوف يغني الديناصور الأرجواني ويرقص مع أصدقائه الديناصورات بيلي وبيبي بوب وأصدقائهم الثلاثة الصغار، من خلال مغامرات خيالية تساعد الأطفال على استكشاف مشاعر ما قبل المدرسة، وتوضح لهم مشاعر حب أنفسهم والآخرين.



أما صوت الديناصور الأرجواني فيؤديه الممثل البريطاني جوناثان لانغدون، إضافة إلى الممثلين براين ماكولي، وجوناثان تان، وجايد ديروشي، وسواهم الذين سيؤدون أصوات باقي الشخصيات الكرتونية.



النسخة الأصلية

ظهر الديناصور الأرجواني للمرة الأولى في 6 أبريل (نيسان) 1992، في سلسلة تلفزيونية حية بعنوان "بارني والأصدقاء"، استمر عرضها على مدار 240 حلقة حتى 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2010. يستهدف المسلسل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و5 أعوام، ولاقى إشادة كبيرة من أولياء الأمور لكونه عملًا مفيدًا وجاذبًا للأطفال، وتمت دبلجته وترجمته إلى العديد من لغات العالم ومنها العربية، وفاز بجائزة "إيمي أواردز".