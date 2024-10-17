 
الخميس 2024-10-17 04:45 م
 
 

قبل لحظات من الكارثة .. إحباط زواج قاصر في مصر

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 17-10-2024 03:55 م

الوكيل الإخباري-  رصدت النيابة العامة تداول مقطع مصور بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لطفلة تظهر بزي زفافها وتصرح بأن عمرها ثلاثة عشر عاماً، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها

اضافة اعلان


أحبطت تحقيقات النيابة العامة المصرية زواج قاصر تبلغ من العمر 13 عاما بعد نشر صورها بفستان الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الوقعة عندما رصدت النيابة العامة تداول مقطع مصور بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لطفلة تظهر بفستان الزفاف وتصرح بأن عمرها ثلاثة عشر عامًا، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وسألت الطفلة وخطيبها ووالدها ورجل الإدارة للقرية محل سكنهم.

فثبت أن الطفلة طالبة بالمرحلة الإعدادية، وأن حفل خِطبتها قد اقترب ميعاده، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث، كما ثبت بتقرير لجنة حماية الطفولة أن والد الطفلة عازم على فسخ خطبتها، ولذلك أوصت اللجنة بتسليمه الطفلة على أن يتعهد بحسن رعايتها وعدم قبول طلبها للزواج قبل بلوغها السن القانونية، وبمتابعة حالتها أسبوعيًا من خلال تلك اللجنة.

وتهيب النيابة العامة بالكافة إلى الإحجام عن تزويج القاصرات حفاظًا على المرأة وحقوقها وصيانة لحياتها، كما تؤكد أنها ستتصدى لتلك الظاهرة الإجرامية بملاحقة مرتكبيها؛ إيمانًا منها بأهمية العناية بحقوق المرأة والطفل.

العربية

 
gnews

أحدث الأخبار

احلام الشامسي وشيرين

فن ومشاهير أحلام تعتذر لشيرين.. ما القصة؟

تعبيرية

أسواق ومال الذهب عالمياً يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق

تعبيرية

منوعات قبل لحظات من الكارثة .. إحباط زواج قاصر في مصر

قهوة سريعة الذوبان

طب وصحة الكشف عن سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

تعبيرية

طب وصحة تعاني من الأرق؟.. 5 عادات بسيطة تخلصك منه

تعبيرية

عربي ودولي رغم الضغوط .. جنوب إفريقيا: عازمون على إتمام قضية الإبادة ضد إسرائيل

تعبيرية

أخبار محلية يوم طبي مجاني للبر والإحسان في الطفيلة غدا

أرشيفية من استهداف الاحتلال لمدرسة نازحين

فلسطين 22 شهيد بقصف إسرائيلي عنيف على مدرسة في جباليا



 


الأكثر مشاهدة