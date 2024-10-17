قبل لحظات من الكارثة .. إحباط زواج قاصر في مصر

الوكيل الإخباري- رصدت النيابة العامة تداول مقطع مصور بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لطفلة تظهر بزي زفافها وتصرح بأن عمرها ثلاثة عشر عاماً، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها



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