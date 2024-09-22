قُتلت لاكتشافها علاقة محرمة.. تطور صادم بقضية الطفلة التركية نارين

وقال "نيفزات بهتيار"، في اعترافات جديدة تناقلتها وسائل الإعلام التركية، اليوم الأحد، إن العم سليم اتصل به ظهر يوم الجريمة، ودعاه إلى منزله، وعندما وصل، أدخله لإحدى الغرف، وهناك شاهد الطفلة ميتة.
وأوضح بهتيار في جلسة تحقيق استمرت أربع ساعات، "رأيت نارين ممددة على الأرض بلا حراك. على ما أذكر، كان على فمها سائل يشبه الرغوة".
وكرر بهتيار بعدئذٍ اعترافات سابقة حول طريقة نقل الجثة بعد لفها في بطانية، ووضعها في كيس ومن ثم أخفاها تحت حجارة على ضفة مجرى مائي يمر بالقرب من القرية في ديار بكر جنوب البلاد.
كما كشف بهتيار أنه لم يُدل بهذه التفاصيل من قبلُ في التحقيقات معه؛ بسبب تهديدات العم سليم له.
وبدأت قصة نارين يوم الـ21 من أغسطس/ آب الماضي ببلاغ اختفائها، قبل أن تقود عمليات بحث واسعة رافقها تعاطف كبير في المجتمع التركي، للعثور على جثة الطفلة بعد 19 يومًا مخبأة في منطقة برية، وسط اتهامات للعديد من أفراد عائلتها بالمسؤولية عن الجريمة.
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