قتل والده ثم شنق نفسه.. نجل مسؤول عراقي يكتب نهاية مأساوية لعائلته بيده

وأفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن الشاب باقر هاشم زيني أقدم على إنهاء حياته بعد معاناته من حالة نفسية سيئة، عقب حادثة مقتل والده هاشم زيني التميمي، المدير الأسبق للموارد المائية في قضاء المقدادية، وهي الواقعة التي أثارت صدمة واسعة.
وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الابن كان يعاني من اضطرابات نفسية مزمنة. وفي سياق متصل، سجّل العراق أربع حالات انتحار في يوم واحد في بغداد وديالى، ما أثار جدلًا مجتمعيًا واسعًا.
وأكدت الجهات الأمنية في ديالى فتح تحقيق موسّع لكشف ملابسات الحادثتين واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
