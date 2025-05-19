قتيلان ومفقود.. قطار يصدم مشاة بولاية أميركية

الوكيل الإخباري- لقي شخصان مصرعهما وفُقد آخر على الأقل، مساء الأحد، بعد أن صدم قطار عددًا من المشاة في مدينة فريمونت، شمالي ولاية أوهايو الأميركية .

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ووقع الحادث في حوالي الساعة السابعة مساءً قرب بحيرة إيري، بين مدينتي توليدو وكليفلاند.



وأكد عمدة فريمونت، داني سانشيز، مقتل شخصين في الحادث، فيما تواصل فرق الطوارئ البحث عن مفقود واحد على الأقل في نهر ساندوسكي، بالقرب من جسر مايلز نيوتن.



وأعلنت شرطة فريمونت عبر صفحتها على منصة "إكس" إغلاق الجسر، مطالبة السكان بتجنب الاقتراب من المنطقة حفاظًا على سلامتهم.