قتيل الأقصر المذبوح .. الحكومة المصرية تستجيب لطلب عائلته

الوكيل الإخباري- أصدرت الحكومة المصرية، السبت، قرارا يخص زوجة وابن القتيل في جريمة الأقصر، التي وصفت بـ"البشعة".



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي باتخاذ ما يلزم من تدخلات لمساعدة أسرة القتيل وسرعة صرف التعويضات المقررة.



واستجابت مرسي لطلب أسرة القتيل بأداء فريضة الحج لهذا الموسم.

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