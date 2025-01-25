 
السبت 2025-01-25 05:07 م
 

قتيل الأقصر المذبوح .. الحكومة المصرية تستجيب لطلب عائلته

المتهم في جريمة الأقصر يعاني من اضطراب نفسي
المتهم في جريمة الأقصر يعاني من اضطراب نفسي
السبت، 25-01-2025 03:54 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت الحكومة المصرية، السبت، قرارا يخص زوجة وابن القتيل في جريمة الأقصر، التي وصفت بـ"البشعة".

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي باتخاذ ما يلزم من تدخلات لمساعدة أسرة القتيل وسرعة صرف التعويضات المقررة.

واستجابت مرسي لطلب أسرة القتيل بأداء فريضة الحج لهذا الموسم.

اضافة اعلان


وتم توجيه الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي بإنهاء إجراء أداء زوجة ونجل القتيل لفريضة الحج هذا الموسم على نفقة المؤسسة القومية لتيسير الحج.

والثلاثاء، شهدت محافظة الأقصر الواقعة جنوب مصر جريمة قتل مروعة هزت البلاد، إذ أقدم شاب عشريني على قتل أحد الأشخاص، وقطع رأسه والتجول به أمام أعين المارة في أحد شوارع منطقة أبو الجود في المدينة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أظهر الشاب وهو يحمل رأس الضحية ويمثل بها قبل أن يأخد من الدم للكتابة على أحد الجدران كلمات غير مفهومة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت الأربعاء، أن غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر تلقت مساء الثلاثاء، إخطارا من أهالي منطقة أبو الجود في وسط مدينة الأقصر، بقيام شاب مختل نفسيا، بالتخلص من جاره "حجاج. ج"، البالغ من العمر 59 عاما، بالذبح وقطع رأسه.

سكاي نيوز

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية بحث إجراءات تطبيق تعليمات التتبع الغذائي

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

أخبار محلية "شؤون المرأة" تعقد اللقاء الأول لشبكة النساء الحزبيات

تجمع مياه الأمطار

الطقس تحذير من السيول في الاردن يوم الاحد

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس حالة عدم استقرار جوي وامطار غزيرة قادمة الى المملكة بهذا الموعد

ذهب

أخبار محلية تحذير هام للاردنيين عند شراء الذهب

أرشيفية

عربي ودولي خسائر أوكرانيا اليومية في محور كورسك تتجاوز 360 جنديا

المتهم في جريمة الأقصر يعاني من اضطراب نفسي

منوعات قتيل الأقصر المذبوح .. الحكومة المصرية تستجيب لطلب عائلته



 




الأكثر مشاهدة