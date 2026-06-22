قتيل و3 جرحى بسبب بقرة في العراق

وبدأ النزاع بمشادة كلامية بين أبناء عمومة بسبب خلاف على ملكية "بقرة"، قبل أن يتطور إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. من جانبها، فرضت القوات الأمنية العراقية طوقاً مشدداً حول المنطقة للسيطرة على الموقف، وفتحت تحقيقاً عاجلاً لملاحقة المتورطين وتقديمهم للقضاء.
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