قتيل و3 جرحى بسبب بقرة في العراق

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، إثر اندلاع نزاع عشائري مسلح في قضاء "الرفاعي" شمالي محافظة ذي قار.

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