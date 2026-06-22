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قتيل و3 جرحى بسبب بقرة في العراق

RFT
تعبيرية
 
الإثنين، 22-06-2026 09:55 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، إثر اندلاع نزاع عشائري مسلح في قضاء "الرفاعي" شمالي محافظة ذي قار.

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وبدأ النزاع بمشادة كلامية بين أبناء عمومة بسبب خلاف على ملكية "بقرة"، قبل أن يتطور إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. من جانبها، فرضت القوات الأمنية العراقية طوقاً مشدداً حول المنطقة للسيطرة على الموقف، وفتحت تحقيقاً عاجلاً لملاحقة المتورطين وتقديمهم للقضاء.

 
 


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