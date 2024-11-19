قدّم سيرتك الذاتية لتأكلها.. أغلى وجبة في العراق تثير ضجة

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن المطعم المذكور روّج لبيع أغلى وجبة طعام في العراق، بسعر 130 مليون دينار (ما يعادل 87 ألف دولار)، موضحًا أنه يجب على الشخص الذي يريد أن يأكلها أن يقدم سيرته الذاتية أولاً، ليتم تحضير الوجبة له في طقوس مختلفة.
كما يتم تقديم الوجبة المثيرة للجدل، والتي تحمل اسم "كردستان"، في أطباق وملاعق ذهبية، مع وجود أقمشة من حرير.
من جهته، أصدر محافظ أربيل أوميد خوشناو قرارًا، الثلاثاء، بإغلاق المطعم الذي يقدم تلك الوجبة باهظة الثمن في مدينة أربيل، وسط تباين كبير في ردود الفعل حول القرار."
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