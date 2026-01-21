الأربعاء 2026-01-21 12:30 م

"قرش الأنمي" في إسبانيا.. ملامح غريبة ومفاجأة مرعبة داخل أحشائه - صور

ف
قرش "الأنمي"
 
الأربعاء، 21-01-2026 11:09 ص

الوكيل الإخباري-   لفظت أمواج البحر على شاطئ لواركا شمال غرب إسبانيا سمكة قرش نادرة من فصيلة «دالاتياس ليتشا» المعروفة بـالقرش البرتغالي، والتي لفتت الأنظار بسبب عيونها الضخمة غير المتناسبة مع جسدها، ما دفع البعض لإطلاق لقب «قرش الأنمي» عليها.

ووفق موقع Antena 3 الإسباني، كشف فحص أجراه مركز دراسة وحماية الأنواع البحرية أن السمكة، التي بلغ طولها 1.45 متر ووزنها 18 كيلوغراماً، كانت حاملاً بـ12 جنيناً، في خسارة كبيرة لنوع يعاني من بطء شديد في التكاثر.

وأرجع الخبراء نفوقها إلى إصابة في المريء يُرجح أنها ناتجة عن ابتلاع صنارة صيد، تسببت بنزيف داخلي حاد. ويعيش هذا النوع عادة في أعماق تصل إلى 3500 متر، ورغم حظر صيده، لا يزال مهدداً بالانقراض بسبب التأثيرات البشرية غير المباشرة.

 ارم نيوز 

 
 


gnews

