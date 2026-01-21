"قرش الأنمي" في إسبانيا.. ملامح غريبة ومفاجأة مرعبة داخل أحشائه - صور

ووفق موقع Antena 3 الإسباني، كشف فحص أجراه مركز دراسة وحماية الأنواع البحرية أن السمكة، التي بلغ طولها 1.45 متر ووزنها 18 كيلوغراماً، كانت حاملاً بـ12 جنيناً، في خسارة كبيرة لنوع يعاني من بطء شديد في التكاثر.
وأرجع الخبراء نفوقها إلى إصابة في المريء يُرجح أنها ناتجة عن ابتلاع صنارة صيد، تسببت بنزيف داخلي حاد. ويعيش هذا النوع عادة في أعماق تصل إلى 3500 متر، ورغم حظر صيده، لا يزال مهدداً بالانقراض بسبب التأثيرات البشرية غير المباشرة.
In Spain, a black shark (Dalatias licha) washed up on shore — a predator with disproportionately large eyes, which quickly earned it the nickname “anime shark.”
This species is considered deep-sea, typically living… pic.twitter.com/DlDMYFJUV2
-
أخبار متعلقة
-
لماذا تسرق القطط مكانك المفضل؟
-
صدفة تنقذ حياة.. انتشال رجل عالق في شق صخري بعمق 5 أمتار بأمريكا
-
هجوم تمساح يُصيب شاباً بجروح خطيرة في أستراليا
-
مشادة عنيفة في الشارع العام بين أوروبية وفتاة أفريقية تثير غضبًا واسعًا- فيديو
-
لاعبة تركية توقف مباراة في أستراليا لمساعدة فتاة أصيبت بالإغماء - فيديو
-
حادثة طعن في مقهى بمخبز في سامسون بتركيا - فيديو
-
كاميرا توثّق اعتداء طالب ابن مسؤول على زميله بكرسي في الصين
-
روسيا تحت الحصار الأبيض.. الثلوج تبتلع الطوابق الأربعة الأولى من المباني - فيديو