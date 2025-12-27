السبت 2025-12-27 10:24 ص

قرش العفريت.. المفترس الغامض في أعماق البحار (فيديو)

قرش العفريت
السبت، 27-12-2025 09:02 ص

الوكيل الإخباري-   يُعدّ قرش العفريت من أندر وأغرب أسماك القرش، إذ يعيش في أعماق المحيطات بين 200 و1300 متر، وقد يصل أحيانًا إلى 4000 متر. وسُمّي علميًا تكريمًا لعالمين ياباني وبريطاني، بينما يعكس اسمه الشائع مظهره الغريب.

يتميّز بفكّين قابلين للتمدد بسرعة كبيرة، وخرطوم طويل مسطح، وأسنان حادة تشبه الإبر، إضافة إلى لونه الوردي الباهت الذي يمنحه مظهرًا بدائيًا، ما جعله يُصنَّف كـ«أحفورة حية» يعود تاريخها إلى نحو 125 مليون سنة.


يتغذى على أسماك أعماق البحار والحبار والقشريات، معتمدًا على خرطومه الحساس لرصد الإشارات الكهربائية في الظلام. ورغم أن طوله قد يصل إلى 5.5 أمتار، فإنه بطيء الحركة وأقل عضلية من غيره.


وبسبب عيشه في أعماق نائية، لا يزال الكثير من سلوكه مجهولًا، ونادرًا ما يراه البشر. ورغم مظهره المخيف، لا يشكّل أي تهديد للإنسان، ويبقى من أكثر كائنات أعماق البحار غموضًا وإثارة.

 

 

 

