"قرن" ينمو في جبين امرأة صينية تبلغ من العمر 107 أعوام

وأصبحت المعمرة التي تدعى تشين نجمة غير متوقعة على "دويوين" Douyin، النسخة الصينية من "تيك توك"، بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتباهى "بقرن الشيطان المميز" كما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست".
لقد تطور النمو على مدى عدة سنوات، ومع ذلك لا تزال تشين تتمتع بصحة جيدة، مع شهية كبيرة ونظرة إيجابية، كما أصبحت من المشاهير المحليين في مقاطعة قوانغدونغ حيث تعيش.
Woman lives to 107 despite 4-inch ‘longevity horn’ growing from her forehead https://t.co/kXp7ZSSGXV pic.twitter.com/6JDqtSSH4X— New York Post (@nypost) October 29, 2024
الجزيرة
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