 
الجمعة 2024-11-01 12:19 م
 

"قرن" ينمو في جبين امرأة صينية تبلغ من العمر 107 أعوام

الصينية تشين صاحبة 107 أعوام يظهر على جبينها قرن جلدي
الصينية تشين صاحبة 107 أعوام يظهر على جبينها قرن جلدي
الجمعة، 01-11-2024 09:39 ص
الوكيل الإخباري-  تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورة امرأة صينية تبلغ من العمر 107 أعوام نما على جبهتها قرن طوله 10 سنتيمترات.اضافة اعلان


وأصبحت المعمرة التي تدعى تشين نجمة غير متوقعة على "دويوين" Douyin، النسخة الصينية من "تيك توك"، بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتباهى "بقرن الشيطان المميز" كما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست".

لقد تطور النمو على مدى عدة سنوات، ومع ذلك لا تزال تشين تتمتع بصحة جيدة، مع شهية كبيرة ونظرة إيجابية، كما أصبحت من المشاهير المحليين في مقاطعة قوانغدونغ حيث تعيش.



الجزيرة
 
gnews

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