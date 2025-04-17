قروش على شواطئ الكيان تثير رعب المستوطنين - فيديو

وهرع السباحون إلى الخروج من المياه فورًا بعد رصد الزعانف وهي تقترب من الشاطئ، بينما تم استدعاء فرق السلامة البحرية للتحقق من الموقف وضمان سلامة الاشخاص .
وأكدت السلطات أنها تراقب المنطقة عن كثب وأنه لم يتم تسجيل أي هجوم، إلا أن الحادثة أثارت مخاوف موسمية من تكرار مثل هذه المشاهد مع اقتراب فصل الصيف.
رصد قرشين على أحد الشواطئ يثير فزع الإسرائيليين#اخبار_المشهد pic.twitter.com/C6eDCpUuup— Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia) April 16, 2025
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