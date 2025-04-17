قروش على شواطئ الكيان تثير رعب المستوطنين - فيديو

الوكيل الإخباري- أثار رصد قرشين يسبحان بالقرب من أحد الشواطئ حالة من الفزع والقلق بين مرتادي البحر في إسرائيل، بعدما تم توثيق الحادثة بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وهرع السباحون إلى الخروج من المياه فورًا بعد رصد الزعانف وهي تقترب من الشاطئ، بينما تم استدعاء فرق السلامة البحرية للتحقق من الموقف وضمان سلامة الاشخاص .



وأكدت السلطات أنها تراقب المنطقة عن كثب وأنه لم يتم تسجيل أي هجوم، إلا أن الحادثة أثارت مخاوف موسمية من تكرار مثل هذه المشاهد مع اقتراب فصل الصيف.