الخميس 2025-04-17 01:34 م
 

قروش على شواطئ الكيان تثير رعب المستوطنين - فيديو

ثصيسؤ
تعبيرية
 
الخميس، 17-04-2025 12:01 م

الوكيل الإخباري-   أثار رصد قرشين يسبحان بالقرب من أحد الشواطئ حالة من الفزع والقلق بين مرتادي البحر في إسرائيل، بعدما تم توثيق الحادثة بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وهرع السباحون إلى الخروج من المياه فورًا بعد رصد الزعانف وهي تقترب من الشاطئ، بينما تم استدعاء فرق السلامة البحرية للتحقق من الموقف وضمان سلامة الاشخاص .


وأكدت السلطات أنها تراقب المنطقة عن كثب وأنه لم يتم تسجيل أي هجوم، إلا أن الحادثة أثارت مخاوف موسمية من تكرار مثل هذه المشاهد مع اقتراب فصل الصيف.

 

 
gnews

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