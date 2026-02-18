قصة أبهرت العالم.. دمية تصبح أما لقرد هجرته أمه بعد ولادته في اليابان

الوكيل الإخباري- أثار قرد المكاك الصغير "بونش" الاهتمام بعد أن تخلت عنه أمه بعد ولادته مباشرة في يوليو 2025 في حديقة حيوانات إيتشيكاوا باليابان.

وتدخل القائمون على الحديقة لإنقاذه وتربيته يدويا، وراقبوا نموه عن كثب مع محاولة دمجه تدريجيا مع بقية القرود.



ولاحظ القائمون على الرعاية صعوبة في اندماج "بونش كون" مع المجموعة عند نقله إلى حظيرة تضم قرودا أخرى، وهي مشكلة شائعة لدى القرود التي اعتادت التعلق بأمهاتها منذ الولادة. وللتخفيف من قلقه ووحدته، منحه الموظفون دمية غوريلا كبيرة الحجم، فتعلق بها بشدة وأصبح لا يفارقها أينما ذهب.