الأربعاء 2026-02-18 12:24 م

قصة أبهرت العالم.. دمية تصبح أما لقرد هجرته أمه بعد ولادته في اليابان

قصة أبهرت العالم.. دمية تصبح أما لقرد هجرته أمه بعد ولادته (صور)
قرد المكاك الصغير "بونش"
 
الأربعاء، 18-02-2026 12:04 م

الوكيل الإخباري-   أثار قرد المكاك الصغير "بونش" الاهتمام بعد أن تخلت عنه أمه بعد ولادته مباشرة في يوليو 2025 في حديقة حيوانات إيتشيكاوا باليابان.

اضافة اعلان

 

وتدخل القائمون على الحديقة لإنقاذه وتربيته يدويا، وراقبوا نموه عن كثب مع محاولة دمجه تدريجيا مع بقية القرود.

ولاحظ القائمون على الرعاية صعوبة في اندماج "بونش كون" مع المجموعة عند نقله إلى حظيرة تضم قرودا أخرى، وهي مشكلة شائعة لدى القرود التي اعتادت التعلق بأمهاتها منذ الولادة. وللتخفيف من قلقه ووحدته، منحه الموظفون دمية غوريلا كبيرة الحجم، فتعلق بها بشدة وأصبح لا يفارقها أينما ذهب.

 

وذكرت تقارير أن "بونش" يعامل الدمية كالأم التي لم يحظ بها، حيث ينام معها ويأكل ويلعب. ولم يقتصر تأثير تعلق القرد البالغ من العمر ستة أشهر بالدمية على مفاجأة العاملين في الحديقة فحسب، بل امتد ليلمس قلوب الناس في اليابان والعالم. وانتشرت صور بونش مع الدمية على نطاق واسع عبر الإنترنت، مما أثار موجة من المشاعر الدافئة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إطلاق مشروع تقييم الممارسات التدريسية للمناهج المطوَّرة

أخبار محلية إطلاق مشروع تقييم الممارسات التدريسية للمناهج المطوَّرة

المصري يوجه البلديات لضبط خدمات النظافة والأغذية خلال رمضان

أخبار محلية المصري يوجه البلديات لضبط خدمات النظافة والأغذية خلال رمضان

ت

أخبار محلية وزير الطاقة: رصد 35 مليون دينار لزيادة الإنتاج في حقل غاز الريشة

قصة أبهرت العالم.. دمية تصبح أما لقرد هجرته أمه بعد ولادته (صور)

منوعات قصة أبهرت العالم.. دمية تصبح أما لقرد هجرته أمه بعد ولادته في اليابان

تعبيرية

منوعات كيف نتجنب الجفاف والعطش في رمضان؟

راغب علامة

فن ومشاهير مفاجأة وسط الحفل.. لماذا أوقف راغب علامة الحفل ووجه كلامه لعائلته؟

ت

شؤون برلمانية مطالبة نيابية بصدور عفو عام بالتزامن مع حلول رمضان

القاضي يوجه رسالة هامة للحكومة حول مراقبة الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجاً

شؤون برلمانية القاضي يوجه رسالة هامة للحكومة حول مراقبة الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجاً



 






الأكثر مشاهدة