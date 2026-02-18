قصة أبهرت العالم.. دمية تصبح أما لقرد هجرته أمه بعد ولادته في اليابان

ولاحظ القائمون على الرعاية صعوبة في اندماج "بونش كون" مع المجموعة عند نقله إلى حظيرة تضم قرودا أخرى، وهي مشكلة شائعة لدى القرود التي اعتادت التعلق بأمهاتها منذ الولادة. وللتخفيف من قلقه ووحدته، منحه الموظفون دمية غوريلا كبيرة الحجم، فتعلق بها بشدة وأصبح لا يفارقها أينما ذهب.
-
