قصة 'الفول المدمس' أشهر طبق على مائدة المصريين في رمضان

الوكيل الإخباري- يعتبر "الفول المدمس" من أكثر الأطباق شهرة في مصر، حيث يُعتبر الوجبة الرئيسية على مائدة الإفطار طوال العام، وطبقاً أساسياً على مائدة السحور خلال شهر رمضان. يتمتع الفول المدمس بشعبية كبيرة بين المصريين، حيث يُقدم بأكثر من طريقة، ويعتمد بشكل أساسي على حبوب الفول الممزوجة بعصير الليمون وبعض التوابل مثل الملح والكمون.

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أصل الفول المدمس:

استخدم المصريون القدماء الفول كبديل للبروتين، ويعد من الأطعمة التي تم تحضيرها في قدور ضخمة مصنوعة في البداية من الفخار ثم النحاس، ليتم تصنيعها أخيرًا من الألومنيوم حتى الوقت الحاضر. كان الفول يُطهى في قدور مليئة بالماء، ويتم وضعها في رماد الفرن لينضج، وهذه الطريقة كانت تُعرف بـ"المستوقد".



تسمية "الفول المدمس":

أصل كلمة "مدمس" يعود إلى الطريقة التقليدية في طهي الفول، حيث يتم دفنه في الوقود والرماد أثناء تسويته. وهناك رواية أخرى تشير إلى أن رجلًا يونانيًا يدعى "ديموس" قام باستخدام حرارة القمامة لتسوية الفول، ومن هنا تم إطلاق اسم "مدمس" على هذه الطريقة.



تاريخ الفول في مصر:

يقول الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن الفول تم زراعته في مصر منذ العصور القديمة، حيث عُثر على بذوره في قبور الأسرة الثانية عشرة، كما ورد ذكره في برديات مصر القديمة والمعابد، وكان يُستخدم في البداية كعلف للحيوانات.



طريقة طهي الفول في العصور القديمة:

كان الفول يطهى في "قدرة" مصرية قديمة، وهي الوعاء الذي يُستخدم لتحضير الطعام، وساهمت اللغة القبطية في تسمية "القدرة" التي تُستخدم حتى اليوم للإشارة إلى وعاء الفول.



طرق تحضير الفول في مصر:

تشمل طرق تحضير الفول في مصر العديد من الأشكال التي تختلف من منطقة إلى أخرى. في القاهرة، يتم تحضير الفول مع الزيت والليمون والكمون، بينما في الإسكندرية يفضلون الفول مع البصل والطحينة وزيت الزيتون. وفي دمياط، يتم إضافة الحمص إلى الفول، أما في الصعيد فيتم تحضيره بالزيت الحار والصلصة والشطة.



انتشار الفول في الدول العربية:

انتقل الفول المدمس من مصر إلى العديد من الدول العربية. ففي السودان، يُطلق عليه "حبيب الشعب"، ويتم تناوله مع البصل والبهارات والطماطم. كما أن الفول المدمس وصل إلى السعودية عن طريق الحجاج المصريين، وأصبح جزءاً من الإفطار الرمضاني في المملكة.



الجدل حول أصل الفول:

ورغم تأكيد بعض المصادر على أن الفول هو طبق مصري قديم، هناك روايات تُشير إلى أن أقدم بقايا الفول المدمس تم العثور عليها في فلسطين في العصر الحجري الحديث، وتحديدًا بين (6800 إلى 6500 قبل الميلاد). كما أظهرت آثار من حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا الوسطى أن الفول كان طعامًا شائعًا في عدة حضارات قديمة.



الفول المدمس في العصر الحديث:

الفول المدمس اليوم يعتبر من الأطعمة الأساسية في مصر، حيث يُقبل عليه الجميع بسبب قيمته الغذائية العالية وسعره الرخيص. وتُظهر الدراسات أن الفول يظل جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الطعام في مصر، ويُعزز بذلك مكانته في حياة المصريين اليومية، خاصة في شهر رمضان.