قضية غوثري تشعل أميركا .. "خيط جديد" في لغز الاختفاء

اختفت نانسي غوثري، والدة مقدمة برنامج "توداي" سافانا غوثري، في الأول من فبراير، ويتعامل المحققون مع القضية على أنها عملية اختطاف مشتبه بها، ويبحثون عن مشتبه به.
وأعربت سافانا غوثري وشقيقاها عن استعدادهم لمناقشة إمكانية دفع فدية.
وتم إرسال القفاز، الذي عُثر عليه في حقل قرب جانب الطريق، لإجراء فحص الحمض النووي عليه.
وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان، الأحد، أنه تلقى النتائج الأولية، السبت، وينتظر التأكيد الرسمي.
وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه تم العثور على نحو 16 قفازًا في مواقع مختلفة قرب المنزل، كان معظمها من قفازات فرق البحث التي تم التخلص منها.
وتم الإعلان عن العثور على القفاز بعد أيام من قيام المحققين بنشر مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تُظهر الشخص المقنّع خارج باب منزل غوثري.
وسجّلت كاميرا الشرفة مقطع فيديو لشخص يحمل حقيبة ظهر، وكان يرتدي قناع تزلج وسروالًا طويلًا وسترة وقفازات.
ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي، يوم الخميس الماضي، الشخص بأنه مشتبه به، موضحًا أنه رجل يبلغ طوله نحو 5 أقدام و9 بوصات، ذو بنية متوسطة.
وقال المكتب إنه كان يحمل حقيبة ظهر بسعة 25 لترًا من ماركة "أوزارك تريل هيكر باك".
سكاي نيوز
-
