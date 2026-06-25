قضية قاصر ضد يوتيوب تنتهي بتسوية ودية

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الوكيل الإخباري- توصلت منصة يوتيوب إلى تسوية سرية مع قاصر اتهمها، إلى جانب منصات تواصل اجتماعي أخرى، بالتسبب في أضرار نفسية وسلوكية نتيجة تصميم خدماتها، من دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق. اضافة اعلان





وأكدت جوجل انتهاء القضية بتسوية ودية، مشيرة إلى استمرارها في تطوير أدوات الحماية والرقابة الأبوية للمستخدمين الصغار.



وتأتي هذه القضية وسط ضغوط قانونية متزايدة على شركات التكنولوجيا، مع آلاف الدعاوى القضائية المرتبطة بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت تنفي فيه الشركات الاتهامات وتؤكد التزامها بحماية الأطفال والمراهقين.









