قضية قاصر ضد يوتيوب تنتهي بتسوية ودية

وأكدت جوجل انتهاء القضية بتسوية ودية، مشيرة إلى استمرارها في تطوير أدوات الحماية والرقابة الأبوية للمستخدمين الصغار.
وتأتي هذه القضية وسط ضغوط قانونية متزايدة على شركات التكنولوجيا، مع آلاف الدعاوى القضائية المرتبطة بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت تنفي فيه الشركات الاتهامات وتؤكد التزامها بحماية الأطفال والمراهقين.
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