قطار يدمّر سيارة عالقة في أمريكا والسائق ينجو بأعجوبة - فيديو

الوكيل الإخباري- انتشر مقطع فيديو مروّع يوثّق لحظة اصطدام قطار "FrontRunner" التابع لهيئة النقل في ولاية يوتا الأمريكية بسيارة كانت عالقة بين الحواجز في مدينة لايتون يوم 4 فبراير. ورغم شدة الحادث، فقد نجا السائق في اللحظات الأخيرة بعدما تمكن من القفز من السيارة قبل الاصطدام.

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فرار في اللحظة الحاسمة

بحسب جافين جوستافسون، المتحدث باسم هيئة النقل في يوتا، فإن السائق كان محظوظًا للغاية، حيث تمكن من الخروج من السيارة دون أن يصاب بأي أذى. وأظهرت كاميرا المراقبة داخل القطار قيام السائق بتشغيل فرامل الطوارئ وإطلاق بوق التحذير، ولكن الاصطدام كان لا مفر منه بسبب صعوبة توقف القطارات بسرعة.



ووفقًا لمقاطع الفيديو الأمنية، فقد تعرضت السيارة، وهي من طراز SUV بيضاء، إلى صدمة من الخلف عند معبر السكة الحديد، مما دفعها إلى مسار القطار القادم. وفي محاولة يائسة للرجوع للخلف، اصطدم السائق بذراع الأمان وتوقف تمامًا، قبل أن يدرك الخطر ويفرّ قفزًا من السيارة لحظة الاصطدام.

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