قطار يدمّر سيارة عالقة في أمريكا والسائق ينجو بأعجوبة - فيديو

فرار في اللحظة الحاسمة
ووفقًا لمقاطع الفيديو الأمنية، فقد تعرضت السيارة، وهي من طراز SUV بيضاء، إلى صدمة من الخلف عند معبر السكة الحديد، مما دفعها إلى مسار القطار القادم. وفي محاولة يائسة للرجوع للخلف، اصطدم السائق بذراع الأمان وتوقف تمامًا، قبل أن يدرك الخطر ويفرّ قفزًا من السيارة لحظة الاصطدام.
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