الثلاثاء 2026-07-28 03:43 م

قطة تبقى بجوار قبر صاحبتها منذ أشهر في تركيا - فيديو

سي
القطة الوفية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 01:47 م

الوكيل الإخباري-   أصبحت قطة في مدينة تركية حديث السكان بعد أن بقيت منذ أشهر بجوار قبر سيدة كانت تعتني بها، في مشهد أثار التعاطف وخالف الصورة النمطية عن القطط.

وبحسب تقارير محلية تركية، توفيت السيدة، البالغة من العمر 75 عامًا، ودُفنت في مقبرة بمحافظة أيدن غرب تركيا، لتختار قطتها البقاء بجوار قبرها بشكل دائم.

ويتولى حراس المقبرة والزوار توفير الطعام والماء للقطة، التي اكتسبت شهرة واسعة بعد انتشار مقاطع فيديو تُظهر وفاءها لصاحبتها.

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وأثارت القصة تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أفادت التقارير بأن السيدة كانت تطعم القطة باستمرار قبل وفاتها، ولا تزال القطة تستقبل مداعبات زوار المقبرة حتى اليوم.

 

 
 


gnews

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