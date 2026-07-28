قطة تبقى بجوار قبر صاحبتها منذ أشهر في تركيا - فيديو

وبحسب تقارير محلية تركية، توفيت السيدة، البالغة من العمر 75 عامًا، ودُفنت في مقبرة بمحافظة أيدن غرب تركيا، لتختار قطتها البقاء بجوار قبرها بشكل دائم.
ويتولى حراس المقبرة والزوار توفير الطعام والماء للقطة، التي اكتسبت شهرة واسعة بعد انتشار مقاطع فيديو تُظهر وفاءها لصاحبتها.
― Aydın'da yaşanan bir olay, "kedi gibi nankör" deyimini âdeta çürüttü.
― Efeler ilçe merkezinde bir kedi, aylardır ölen sahibinin mezarının başında bekliyor.
― Mezarlık görevlilerinin… pic.twitter.com/RtGR2t1Ja0
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