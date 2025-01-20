قطة تتسبب في استقالة صاحبتها وفقدان وظيفتها بالصين

الشابة التي تبلغ من العمر 25 عامًا، والتي تعيش في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، كانت قد كتبت خطاب استقالة في 5 يناير لكنها كانت مترددة في إرساله بسبب حاجتها للمال من نهاية الخدمة لرعاية قططها التسعة.
لكن الأمور اتخذت منحى غير متوقع، حيث سجلت كاميرا مراقبة منزلها لحظة قفزت فيها إحدى قططها على مكتبها وضغطت على زر "إرسال" في الكمبيوتر المحمول، ما أدى إلى إرسال الخطاب لمديرها عن طريق الخطأ.
وبالرغم من محاولتها تفسير الموقف عبر الاتصال بمديرها، إلا أن طلبها قوبل بالتجاهل، ليؤدي ذلك إلى فقدانها لوظيفتها ومكافأتها السنوية.
معلقون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجدوا في الحادثة سخرية، حيث قال أحدهم: "يبدو أن قطتك قدمت خدمة لرئيسك، وتوفير له مبلغًا كبيرًا من أموال المكافأة".
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