 
الإثنين 2025-01-20 11:48 ص
 

قطة تتسبب في استقالة صاحبتها وفقدان وظيفتها بالصين

ع
تعبيرية
الإثنين، 20-01-2025 10:33 ص

الوكيل الإخباري-  في حادثة طريفة وغريبة، فقدت شابة في الصين وظيفتها بعدما أرسلت قطتها بالخطأ خطاب استقالتها إلى رئيسها.

اضافة اعلان


الشابة التي تبلغ من العمر 25 عامًا، والتي تعيش في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، كانت قد كتبت خطاب استقالة في 5 يناير لكنها كانت مترددة في إرساله بسبب حاجتها للمال من نهاية الخدمة لرعاية قططها التسعة.


لكن الأمور اتخذت منحى غير متوقع، حيث سجلت كاميرا مراقبة منزلها لحظة قفزت فيها إحدى قططها على مكتبها وضغطت على زر "إرسال" في الكمبيوتر المحمول، ما أدى إلى إرسال الخطاب لمديرها عن طريق الخطأ.


وبالرغم من محاولتها تفسير الموقف عبر الاتصال بمديرها، إلا أن طلبها قوبل بالتجاهل، ليؤدي ذلك إلى فقدانها لوظيفتها ومكافأتها السنوية.


معلقون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجدوا في الحادثة سخرية، حيث قال أحدهم: "يبدو أن قطتك قدمت خدمة لرئيسك، وتوفير له مبلغًا كبيرًا من أموال المكافأة".


العربية 

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الدمار الهائل الذي الحقته قوات الاحتلال بمنازل الفلسطينيين شمال قطاع غزة

فلسطين الأمم المتحدة: 92% من منازل غزة دمرت أو تضررت جراء العدوان

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق مداخل مدينة أريحا

تعبيرية

شؤون برلمانية تأجيل اجتماع نيابي لبحث قضية اللحوم الفاسدة

لى

طب وصحة في موسم الإنفلونزا... مكون غذائي سري مذهل للوقاية

لال

طب وصحة تحذير من نقص الكورتيزون في الجسم: تعرف على الأعراض

جانب من الاجتماع

أخبار محلية مدير الكهرباء الوطنية: رفع الجاهزية وضمان استقرار النظام الكهربائي

تعبيرية

خاص بالوكيل تجارة الأردن: أسعار المواد الغذائية في الأردن ضمن المعدل ولا يمكن اعتبارها مرتفعة

ع

منوعات قطة تتسبب في استقالة صاحبتها وفقدان وظيفتها بالصين



 




الأكثر مشاهدة