 
السبت 2025-02-15 04:55 م
 

قطة تتسبب في تأجيل رحلة طيران يومين في روما

القطة المتسببة بالحادثة
القطة المتسببة بالحادثة
السبت، 15-02-2025 02:47 م
الوكيل الإخباري-   تسببت قطة تسللت إلى طائرة قبل إقلاعها في تأجيل الرحلة لمدة يومين، فما تفاصيل الحادثة؟اضافة اعلان


واجهت رحلة تابعة لشركة "ريان إير" الإيرلندية تأخيرًا لمدة يومين في مطار روما، بعدما دخلت قطة إلى حجرة الكهرباء الخاصة بطائرة من طراز بوينغ 737 والتي كانت متجهة إلى ألمانيا الأسبوع الماضي.

وبدأت الواقعة عندما سمع أفراد الطاقم صوت مواء أثناء الفحص النهائي للطائرة، بينما كان الركاب يصعدون على متنها. ورغم المحاولات الأولية للإمساك بها، تراجعت القطة إلى المقصورات الداخلية للطائرة، مما صعّب من عملية إخراجها. وبعد البحث، تم العثور عليها داخل حجرة الكهرباء والمعدات الأمامية للطائرة، مما أدى إلى تأجيل الرحلة بشكل غير متوقع.

وبذل المهندسون جهودًا عديدة للوصول إلى القطة، حيث قاموا بإزالة الألواح الأمامية لحجرة الشحن، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل. وواصلت القطة التسلل داخل المساحات الداخلية للطائرة، متجنبة الإمساك بها، مما أدى إلى تعطيل طائرة بوينغ 737 لمدة يومين، متسببًا في خسائر تقدر بالملايين للشركة.

ووفقًا لما نقلته نيويورك بوست، قال أحد المسؤولين المشرفين على عملية البحث "كانت القطة متسللة بارعة، وكان من الممكن أن تتسبب في مشاكل خطيرة على ارتفاع 30 ألف قدم".

ولم يتمكن الطاقم في البداية من الإمساك بها، لكنهم قرروا ترك أحد الأبواب مفتوحا، ليتمكنوا أخيرا من القبض عليها أثناء نزولها بحذر من درجات الطائرة.

وأظهرت الصور القطة الصغيرة، التي تحمل لونين أبيض وأسود، تطل من مخبئها داخل الطائرة، في مشهد وصفته بعض وسائل الإعلام بأنه جزء من فيلم سيئ مستوحى من سلسلة "الثعابين على متن الطائرة".

وأكدت السجلات أن الطائرة بقيت متوقفة على الأرض لمدة يومين قبل أن تستأنف رحلتها إلى ألمانيا الاثنين الماضي.

الجزيرة
 
gnews

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