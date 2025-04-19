قطة تثير ضجة بين الصحفيين في البيت الأبيض - صورة

القطة الرمادية، التي عُرفت لاحقًا باسم "صوفي"، تتميز بعيون خضراء لافتة، وكانت ترتدي طوقًا يُعتقد أنه مزوّد بجهاز تتبع "إير تاغ".
وفي مشهد طريف، ظهرت القطة لاحقًا داخل غرفة المؤتمرات الصحفية الشهيرة، حيث تدار عادة اللقاءات الإعلامية مع المتحدثة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كارولين ليفيت. إحدى الصحفيات مازحت أثناء حملها للقطة قائلة: "ربما تحمل جهاز تنصت!"
وبمساعدة موظفي البيت الأبيض، تم التعرف على مالك صوفي، حيث أعيدت له بأمان، لينتهي الحدث الطريف بجمع شمل القطة مع صاحبها، بعد مغامرة غير متوقعة في واحد من أكثر المواقع تحصينًا في العالم.
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