قطة تثير ضجة بين الصحفيين في البيت الأبيض - صورة

الوكيل الإخباري- أثارت قطة ضالة ضجة غير متوقعة داخل الحديقة الشمالية للبيت الأبيض في واشنطن، بعد أن تمكنت من التسلل إلى المنطقة التي تخضع لحراسة مشددة، يوم الجمعة، ما جذب انتباه الصحفيين الذين سارعوا لتوثيق لحظتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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القطة الرمادية، التي عُرفت لاحقًا باسم "صوفي"، تتميز بعيون خضراء لافتة، وكانت ترتدي طوقًا يُعتقد أنه مزوّد بجهاز تتبع "إير تاغ".



وفي مشهد طريف، ظهرت القطة لاحقًا داخل غرفة المؤتمرات الصحفية الشهيرة، حيث تدار عادة اللقاءات الإعلامية مع المتحدثة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كارولين ليفيت. إحدى الصحفيات مازحت أثناء حملها للقطة قائلة: "ربما تحمل جهاز تنصت!"



وبمساعدة موظفي البيت الأبيض، تم التعرف على مالك صوفي، حيث أعيدت له بأمان، لينتهي الحدث الطريف بجمع شمل القطة مع صاحبها، بعد مغامرة غير متوقعة في واحد من أكثر المواقع تحصينًا في العالم.



