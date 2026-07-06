قطة من لانسينغ الأمريكية تدخل غينيس بـ28 إصبعاً - صورة

القطة توبي، البالغة من العمر 10 أشهر والمقيمة في مدينة لانسينغ، خضعت لفحص بيطري أكد امتلاكها 28 إصبعاً، لتتساوى مع الرقم المسجل عام 2002 لقط كندي يُدعى جيك.
وتم اكتشاف حالتها بعد تبنيها عام 2025 من قبل ديلاني هندرسون، التي قالت إنها لم تكن تعلم بوجود هذه الميزة عند تبنيها، مشيرة إلى أن القطة تحولت لاحقاً إلى قطة نشيطة ومرحة وتتفاعل بشكل جيد مع قطة أخرى في المنزل تُدعى كوني.
وأضافت أن توبي تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني أي مشكلات، باستثناء الحاجة إلى تقليم أظافرها بشكل منتظم، معربة عن أملها في أن تشجع قصتها على تبنّي الحيوانات من الملاجئ.
-
أخبار متعلقة
-
كندا.. مصرع رجل إثر سقوطه من سلم كهربائي داخل مركز تجاري - فيديو
-
أمريكا… طفل يُعثر عليه حيًا داخل مشرحة بعد إعلان وفاته
-
مصر.. سيدة تبلغ 83 عامًا تنال درجة الدكتوراه - صور
-
أمريكي يفوز باليانصيب للمرة الثانية بعد 15 عاماً
-
أمريكا.. إعصار فائق يجتاح جزيرة روتا ويهدد الحياة
-
فرنسا.. سرقة مجوهرات بـ4 ملايين يورو من متحف "لاليك"
-
مصر .. خلاف بين أطفال ينتهي بمأساة تهز إحدى قرى قنا
-
طريقة خاطئة لتناول الآيس كريم في الحر