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قطة من لانسينغ الأمريكية تدخل غينيس بـ28 إصبعاً - صورة

بثص
القطة توبي
 
الإثنين، 06-07-2026 03:02 م

الوكيل الإخباري-   سجّلت قطة صغيرة من ولاية ميشيغان الأمريكية إنجازاً لافتاً بعد معادلتها الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الأصابع لدى القطط، وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

القطة توبي، البالغة من العمر 10 أشهر والمقيمة في مدينة لانسينغ، خضعت لفحص بيطري أكد امتلاكها 28 إصبعاً، لتتساوى مع الرقم المسجل عام 2002 لقط كندي يُدعى جيك.

وتم اكتشاف حالتها بعد تبنيها عام 2025 من قبل ديلاني هندرسون، التي قالت إنها لم تكن تعلم بوجود هذه الميزة عند تبنيها، مشيرة إلى أن القطة تحولت لاحقاً إلى قطة نشيطة ومرحة وتتفاعل بشكل جيد مع قطة أخرى في المنزل تُدعى كوني.

وأضافت أن توبي تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني أي مشكلات، باستثناء الحاجة إلى تقليم أظافرها بشكل منتظم، معربة عن أملها في أن تشجع قصتها على تبنّي الحيوانات من الملاجئ.

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