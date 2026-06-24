قطر.. شجار داخل مطعم في الدوحة ينتهي بتوقيف 25 شخصاً

الوكيل الإخباري- شهد أحد المطاعم في منطقة الدفنة بالعاصمة القطرية الدوحة مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، وثّقتها مقاطع فيديو أظهرت تبادلاً للاعتداء والتضارب بالكراسي داخل المطعم.



وأعلنت وزارة الداخلية القطرية القبض على 25 شخصاً من جنسيات عربية على خلفية الواقعة، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.



ودعت الوزارة القطرية المقيمين إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي سلوك يخل بالأمن والنظام العام.

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