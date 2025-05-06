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قطيعة بين بيكهام وابنه البكر بسبب الزوجة الجديدة .. تفاصيل

خلاف بين بيكهام وابنه الأكبر بروكلين
خلاف بين بيكهام وابنه الأكبر بروكلين
 
الثلاثاء، 06-05-2025 07:08 ص
الوكيل الإخباري-   احتفل أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام بعيد ميلاده الخمسين في حفل فاخر أُقيم في لندن، بحضور زوجته فيكتوريا وأطفاله الثلاثة الأصغر سناً، روميو، وكروز، وهاربر. لكن الغائب الأبرز عن الحفل كان ابنه الأكبر بروكلين بيكهام وزوجته الممثلة الأميركية نيكولا بيلتز، ما أعاد إشعال التكهنات حول وجود توتر داخل العائلة.اضافة اعلان


وكان بروكلين ونيكولا متواجدين في لندن خلال الأسبوع نفسه، إلا أنهما لم يحضرا أيّاً من فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد، بما في ذلك العشاء الفخم الذي أُقيم في مطعم "كور" الشهير في منطقة نوتينغ هيل، والذي حضره عدد من نجوم الفن والرياضة.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن العلاقة المتوترة بين بروكلين وشقيقه روميو، خاصة بعد أن دخل الأخير في علاقة مع عارضة الأزياء كيم تورنبول، التي كانت على علاقة ببروكلين في السابق، قد تكون سبباً محتملاً وراء الغياب اللافت.

وكشفت مصادر أن بروكلين ونيكولا كانا يأملان بلقاء خاص مع ديفيد بيكهام لتهنئته، إلا أن الرد جاء بأن اللقاء الوحيد المتاح سيكون ضمن الاحتفال العام، وهو ما رفضه الثنائي، وفضّلا إرسال تهانيهما بشكل خاص بدلاً من الحضور.

فيكتوريا بيكهام نشرت على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً من الحفل تُظهر أجواء عائلية دافئة برفقة الأطفال الآخرين، في حين غاب بروكلين ونيكولا عن أي صورة أو ذكر.

وقد زادت هذه التطورات من حدّة التكهنات حول وجود خلاف داخل العائلة، خاصة في ظل تقارير سابقة تحدثت عن علاقة متوترة بين نيكولا بيلتز وعائلة بيكهام، وتحديداً مع فيكتوريا.

سكاي نيوز
 
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