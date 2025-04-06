قط روسي يودع الحياة بعد 7 سنوات من المكوث عند قبر صاحبه - فيديو

الوكيل الإخباري- ذكرت منظمة "يوساتي سترابيد" غير الربحية، المتخصصة في مساعدة الحيوانات، أن قطاً يدعى هاتشيكو، من محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان جنوب روسيا، قد توفي بعد أن عاش عند قبر صاحبه لمدة سبع سنوات.

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وأضافت المنظمة عبر قناتها على تلغرام أن "القط هاتشيكو رحل بعد حياة مليئة بالتفاني والإخلاص"، مشيرة إلى أن "مئات الأشخاص لم يستطيعوا تصديق قصته، حيث لا يستطيع الناس في بعض الأحيان إدراك مستوى الوفاء والتضحية الذي يمكن أن تقدمه الحيوانات مثل القطط". سيتم نقل جثمانه إلى داغستان ودفنه بجانب قبر صاحبه الذي عاش معه طوال السنوات الماضية.



وكان القط هاتشيكو قد عاش على قبر مالكه الراحل منذ أوائل فبراير، حيث رفض مغادرته حتى في الطقس السيئ. وأوضح أحد المتطوعين أن هاتشيكو كان يُرجع إلى منزله ليلاً، لكنه كان يعود إلى القبر في الصباح. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ القط يعاني من مرض ناتج عن حياته في الشارع، فتلقى العلاج في عيادة بيطرية في محج قلعة ثم أُرسل إلى سان بطرسبورغ لتلقي مزيد من الرعاية.



وفي النهاية، بفضل الدعم من الأشخاص المهتمين، عاش هاتشيكو لمدة شهرين كقط منزلي عادي قبل وفاته.





أفادت منظمة "يوساتي سترابيد" غير الربحية لمساعدة الحيوانات، أن قط من محج قلعة في داغستان تدعى "هاتشيكو"، قد توفى، والذي عاش، على قبر صاحبه لمدة 7 سنوات تقريبًا. قصة وفاء مذهلة لقط روسي تنتهي بعد 7 سنوات على قبر صاحبه 🐱🇷🇺أفادت منظمة "يوساتي سترابيد" غير الربحية لمساعدة الحيوانات، أن قط من محج قلعة في داغستان تدعى "هاتشيكو"، قد توفى، والذي عاش، على قبر صاحبه لمدة 7 سنوات تقريبًا. pic.twitter.com/fM4EsIIloc April 5, 2025

لبنان 24