قط روسي يودع الحياة بعد 7 سنوات من المكوث عند قبر صاحبه - فيديو

وأضافت المنظمة عبر قناتها على تلغرام أن "القط هاتشيكو رحل بعد حياة مليئة بالتفاني والإخلاص"، مشيرة إلى أن "مئات الأشخاص لم يستطيعوا تصديق قصته، حيث لا يستطيع الناس في بعض الأحيان إدراك مستوى الوفاء والتضحية الذي يمكن أن تقدمه الحيوانات مثل القطط". سيتم نقل جثمانه إلى داغستان ودفنه بجانب قبر صاحبه الذي عاش معه طوال السنوات الماضية.
وكان القط هاتشيكو قد عاش على قبر مالكه الراحل منذ أوائل فبراير، حيث رفض مغادرته حتى في الطقس السيئ. وأوضح أحد المتطوعين أن هاتشيكو كان يُرجع إلى منزله ليلاً، لكنه كان يعود إلى القبر في الصباح. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ القط يعاني من مرض ناتج عن حياته في الشارع، فتلقى العلاج في عيادة بيطرية في محج قلعة ثم أُرسل إلى سان بطرسبورغ لتلقي مزيد من الرعاية.
وفي النهاية، بفضل الدعم من الأشخاص المهتمين، عاش هاتشيكو لمدة شهرين كقط منزلي عادي قبل وفاته.
أفادت منظمة "يوساتي سترابيد" غير الربحية لمساعدة الحيوانات، أن قط من محج قلعة في داغستان تدعى "هاتشيكو"، قد توفى، والذي عاش، على قبر صاحبه لمدة 7 سنوات تقريبًا. pic.twitter.com/fM4EsIIloc
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